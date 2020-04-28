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28.04.2020 18:22
Рубрика: Власть

Путин поручил наращивать производство товаров для борьбы с COVID-19

Текст: Ксения Воронцова
Владимир Путин поручил правительству наращивать производство товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, а также жестко это контролировать.

Глава государства на совещании подчеркнул, что удалось сосредоточить и мобилизовать ресурсы промышленности.

"Аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц, в апреле - большее 800, в мае будет 2,5 тысячи", - сказал президент.

Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз - с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле, с нуля было развернуто массовое производство лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
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Также Владимир Путин отметил, что за последние два месяца в 9 раз увеличился выпуск соответствующих тест-систем. "И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться", - отметил он.

Также нарастили производство защитных костюмов для медработников - с 3 тысяч в январе до примерно 100 тысяч к концу апреля, к середине мая планируется выпуск более 150 тысяч. "По сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно", - подчеркнул глава государства.

При этом, по его словам, с учетом всех мер сохраняется дефицит по ряду позиций техники, оборудования и расходных материалов.

Владимир Путин поручил правительству, Минпромторгу продолжить работу наращиванию производства необходимых товаров, в также обеспечить жесткий контроль за исполнением таких планов.

Кроме того, президент РФ напомнил о задаче, которая стояла перед регионами, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек для лечения коронавируса. Путин отметил, что эта задача выполнена - "развернуто даже 116 тысяч таких коек". "Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения", - заявил глава государства.

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