Путин своим указом продлил меры в связи с распространением коронавируса

Президент подписал указ "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Первое. С 6 по 8 мая 2020 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

Второе. Главы регионов будут осуществлять с 1 по 11 мая включительно меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренные указом от 2 апреля.

Третье. Указ не распространяется на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций и другие, определенные решениями руководства регионов.

Четвертое. Указ может распространяться на системообразующие, научные и образовательные организации по согласованию с правительством.

Пятое. Федеральным госорганам и органам управления государственными внебюджетными фондами поручено определить численность работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая их функционирование.

Шестое. Региональным органам власти и органам местного самоуправления предстоит определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 1 по 11 мая их работу.

Седьмое. СМИ также должны определить численность работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая их деятельность.