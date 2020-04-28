Путин выступит с большой речью перед совещанием по коронавирусу

Совещание начнется около 15:00-16:00 по московскому времени и пройдет в открытом режиме - можно будет увидеть и услышать все выступления. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участники заслушают доклады главы Роспотребнадзора, мэра Москвы, министра здравоохранения, а также руководителей ряда других регионов - Белгородской, Мурманской, Сахалинской, Иркутской областей, Севастополя.

"Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период", - сообщил Песков, добавив, что совещание будет большим и важным.

"У президента запланировано действительно большое выступление", - заявил представитель Кремля.

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