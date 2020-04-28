Путин заявил о нравственном выборе России

Философия любви к человеку помогла России выстоять, и пожертвовать людьми во имя спасения экономики нельзя. Нужно защитить жизнь каждого, заявил президент, обращаясь к гражданам.

Впервые после войны мир проходит через столь трудные испытания. "Мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом", - констатировал Владимир Путин. Любые запреты, пусть даже оправданные, "раздражают, даже злят", заметил он. Но нельзя согласиться, когда раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование и громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав, считает глава государства.

Свобода каждого гражданина - безусловная ценность современной цивилизации. Но и жизнь каждого человека неповторима, это абсолютная ценность, данная свыше, продолжил Владимир Путин. "И мы обязаны ее защитить", - подчеркнул он.

Президент напомнил "известную формулу": свобода каждого ограничена свободой других. "Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам", - предостерег он.

В мире, а порой и в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, также сказал президент. "Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть - мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый - за себя", - заметил он.

Путин напомнил, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей бросали ради выживания племени. Но сейчас XXI век и те, кто предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству, сказал он. Общество Спарты было построено на жестких порядках, но ей это не помогло , и она утратила свою государственность. "Как говорится, история поучительная", - заметил президент.

Россия живет с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности тысячу лет. "И сегодня они - главная опора нашей государственности", - заявил Путин. "Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей", - заметил он.

"Для нас сейчас главное - это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем", - подчеркнул президент. "Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится", - уверен он. "Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику", - заключил глава государства, заверив, что меры поддержки будут постоянно дополняться и расширяться.