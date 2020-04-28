Разведка США неоднократно предупреждала Трампа об опасности COVID-19

Американское разведывательное сообщество неоднократно предупреждало президента США Дональда Трампа об опасности COVID-19 еще в начале текущего года. Такие выводы газета The Washington Post сделала на основе полученной информации о содержании ежедневных информационных брифингов для хозяина Белого дома в течение января и февраля.

Так, по данным издания, ежедневные сводки, регулярно составляемые офисом директора национальной разведки, ЦРУ, АНБ и другими "шпионскими ведомствами" для президента США, содержали предупреждения о распространении коронавируса в мире. Кроме того, американские разведчики якобы предупреждали о том, что Китай скрывает масштаб распространения инфекционного заболевания и число погибших от него.

Тем не менее, тревога американских спецслужб не была принята всерьез Трампом, который "на рутинной основе пропускает чтение таких сводок", утверждает газета. При этом The Washington Post ссылается на полученную информацию от неназванных нынешних и бывших чиновников администрации США.

Утверждается, что Дональд Трамп вплоть до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу, а также не прислушался к советам своего помощника по национальной безопасности Мэтью Поттингера, который призывал к прекращению авиасообщения с Европой еще в феврале. Как известно, Вашингтон осуществил этот шаг только в марте.

Заметим, что прозвучавшие обвинения в адрес президента США об игнорировании работы американских спецслужб в канун эпидемиологического кризиса - далеко не первые. Ранее американские СМИ сообщали, что американское разведсообщество, куда входят 17 госведомств, начало собирать информацию о появившемся в Китае коронавирусе нового типа прошлой осенью. Первые такие разведсводки якобы были переданы на ознакомление американскому лидеру еще 3 января во время ежедневного брифинга.