В среду, 29 апреля, атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому значению.

Как сообщает портал "Метеоновости", 29 апреля циклон будет пересекать столичный регион. В результате днем атмосферное давление понизится и окажется на уровне около 736 мм ртутного столба, то есть приблизится к рекордно низкому значению для этого дня в 733,7 мм ртутного столба. Синоптики не исключают, что столбик покажет рекордное значение.

Напомним, до конца апреля воздух в столичный регион поступает с севера, поэтому по ночам температура около нуля, а днем плюс 8-10, максимум плюс 12 градусов.