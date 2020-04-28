Более 50 тысяч медработников в Москве прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу с коронавирусом в Москве.

Он отмечает, что экспресс-тесты определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас, или болел раньше и у него успел выработаться иммунитет. В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут. На сегодняшний день экспресс-тестирование прошли более 50 тысяч медицинских работников, работающих как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках.

Напомним, экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина пройдут все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города.