Дело о хищении денег при работах в Эрмитаже будут слушать в Москве

В Москве так называемое дело реставраторов придет в Никулинский районный суд. По этому громкому делу подсудимых пятеро.

Из них четверым недавно продлили домашний арест до середины осени и один под домашним арестом.

Статьи у подсудимых тяжелые - организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления.

Как объяснили корреспонденту "Российской газеты" в Следственном комитете, еще в 2015 году Григорий Пирумов, на тот момент заместитель министра культуры, и Борис Мазо, директор департамента того же министерства, создали преступное сообщество "для хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа".

Кроме чиновников в него вошли председатель правления банка "Нефтяной альянс" Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Колесников, главный инженер фирмы "Горизонт" Рогов, финансовый директор этой фирмы Бегеза и еще несколько человек.

Эрмитаж и подконтрольная нынешним обвиняемым фирма "Мехстройтранс" заключили госконтракт на строительно-монтажные работы в музее.

В Следственном комитете уверяют, что всего из выделенных казной денег на Эрмитаж эти люди украли больше 900 миллионов рублей.

Для Григория Пирумова это будет не первый суд. Он еще три года назад получил полтора года за хищение 164 миллионов рублей казенных денег.