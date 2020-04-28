Два вертолета тушат пожар в Новой Москве

К тушению пожара в поселении Знамя октября в Новой Москве привлекли авиацию. Огонь тушат два вертолета, сообщает столичный главк МЧС.

Изначально загорелись деревянные паллеты на открытой складской площадке. Площадь пожара распространилась на 900 квадратных метров. В 15.21 по Москве пламя перешло на соседнее здание. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

На борьбу с огненной стихией были отправлены 80 человек и 21 единица техники. Однако площадь пожара увеличилась, на место происшествия выслали вертолеты и пожарный поезд.

Сведений о пострадавший пока нет.