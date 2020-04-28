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28.04.2020 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Инвитро" начнет тестирование граждан на антитела к коронавирусу

Текст: Ирина Невинная
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Лабораторные исследования на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, скоро будут доступны не только медикам, но и всем желающим. О начале таких исследований после майских праздников заявила группа компаний "Инвитро".

Тесты подразумевают качественное и количественное определение антител класса G (IgG) - их наличие свидетельствует о перенесенном заболевании, а также оценить иммунный ответ. Использоваться будет технология иммуноферментного анализа (ИФА).

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Для выполнения теста понадобиться взятие крови из вены, принимать пациентов будут в медицинских офисах компании. При этом также предполагается возможность прислать медсестру для взятия крови на дому. Обязательное условие тестирования - отсутствие у пациента симптомов простуды (температура, кашель, одышка).

В компании назвали примерную стоимость теста: от 950 до 3 500 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от типа выполняемого теста.

"Уже почти месяц мы ведем тестирование на SARS-COV-2 методом ПЦР, выступая в качестве централизованной лаборатории и выполняя исследования для пациентов государственных медицинских учреждений, для врачей, медицинских работников и пациентов. За это время наши лаборатории выполнили более 20 тысяч тестов, - сказал генеральный директор компании Александр Островский. - Запуск массового тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции - это важный и своевременный шаг, который поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а пациентам - правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях".

К исследованию на антитела к SARS-CoV-2 будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 000 таких тестов. Срок выполнения исследования составит до 2 суток без учета дня взятия биологического материала. Точный список офисов, в которых можно будет сдать кровь для этого теста, в компании обещают объявить перед стартом тестирования.

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