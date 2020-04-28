Чтобы обеспечить сбыт работающим предприятиям Ивановской области, им открыли доступ для торговли в крупнейших интернет-магазинах. На это предложение активно откликнулись текстильщики, испытывающие сегодня серьезные проблемы со сбытом. Сетевая торговля для них - один из шансов не приостанавливать производство продукции.

Начали отгрузку

Сотрудники швейной фабрики "Галс" воспрянули духом: в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у предприятия появился шанс восстановить рынки сбыта благодаря интернет-торговле. Несколько дней назад компания отгрузила первую партию товара потребителям через онлайн-магазин.

Это стало возможным после того, как правительство Ивановской области через центр "Мой бизнес" организовало сбор заявок от производителей для ускоренной регистрации с последующим сопровождением от официального представителя крупнейшего маркетплейса страны - компании Wildberries. Сбор заявок ведется дистанционно, а консультации производителям предоставляют бесплатно. Для начала работы достаточно заполнить на сайте одну короткую анкету.

"Для ивановских предприятий, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, разработано несколько моделей выхода на онлайн-торговлю. Работу по стимулированию интернет-продаж и организации деятельности на электронных торговых площадках проводит центр "Мой бизнес", - пояснили в облправительстве.

Первая группа из 52 ивановских предпринимателей, специалистов центра "Мой бизнес" и компании - маркетплейса отработала в онлайн-режиме в конце марта, кураторы пошагово прошли с бизнесменами все этапы регистрации и верификации. Сейчас идет уже вторая волна набора.

"На данный момент в рамках двух волн набора заявки подали уже 99 предприятий, 13 зарегистрированных предпринимателей провели свои первые сделки и отгрузки на Wildberries. Набор малых и средних предприятий продолжается. Предприниматели, предпочитающие развивать интернет-торговлю на собственных площадках, с апреля могут получить бесплатную услугу по созданию онлайн-каталога. В настоящее время работы над каталогами ведутся для восьми предприятий, прием заявок продолжается", - пояснили власти.

Благодаря интернет-торговле у швейников появилась возможность выйти на новые рынки сбыта взамен утраченных

До введения режима самоизоляции немалая часть производителей региона реализовывала промышленную продукцию через торговые центры. Однако в апреле большинство площадок непродовольственной сферы из-за введенных санитарно-ограничительных мер не смогли возобновить работу. Из-за этого сотни предприятий оказались в весьма непростой финансовой ситуации.

От визитки к маркетплейсу

- Наше предприятие занимается пошивом одежды. Мы производим мужские костюмы, брюки, жилеты. К лету отшиваем детский ассортимент - школьную форму. Кроме этого, мы шьем женскую одежду делового стиля: костюмы, жакеты... Раньше свою продукцию мы отправляли оптовикам и отдельным заказчикам по всей стране, - рассказал корреспонденту "РГ" менеджер ивановской швейной фабрики "Галс ПРОМ" Сергей Промзелев.

У фабрики есть интернет-сайт. Но до начала кризиса он выполнял в основном рекламно-информационную функцию: был своеобразной "визитной карточкой", а не торговой площадкой.

- Сейчас у нас появилась возможность войти в онлайн-торговлю по упрощенной схеме. Мы прошли регистрацию и уже успешно провели первую отгрузку. Пока я не могу рассказать о каких-то финансовых итогах. Но сам факт того, что возможность отгружать товар появилась, дал нам очень серьезную моральную поддержку - можно сказать, мы воспрянули духом, - пояснил Сергей Промзелев.

По словам представителя центра "Мой бизнес" Антона Романова, с открытием направления по ускоренной регистрации производителей-поставщиков крупнейших компаний онлайн-торговли лидерами по числу заявок стали именно швейные производства.

Власти обещают помочь компаниям в продвижении на международных электронных торговых площадках

- Я проштудировал данные ОКВЭДов (классификаторов видов экономической деятельности. - Прим. РГ) предприятий, которые участвуют у нас в проекте по выводу на онлайн-торговлю. Большая часть - легпром, текстиль многих направлений - и одежда, и трикотаж, и спецодежда, и домашний текстиль, и нательное белье, - пояснил Антон Романов. - Спектр нетекстильных предприятий в проекте также очень широк. Это медицинские изделия, мебель, бижутерия, производство напитков, выращивание плодовых культур, изделия из дерева, народные художественные промыслы, производство спортивных товаров, ортопедические изделия, игрушки, ювелирные изделия, лампы и осветительные приборы, полиграфическая продукция, резиновые изделия, матрасы, туристические, транспортные, юридические услуги и прочее. Чаще других встречаются два ОКВЭДа. Это производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (домашний текстиль, комплекты постельного белья, подушки-одеяла, шторы, чехлы), и торговля текстильными изделиями: предприятия реализуют в основном то, что шьют сами.

Перешагнуть границу

В региональном облправительстве отмечают, что в последнее время руководители предприятий проявляют повышенный интерес к обучающим мероприятиям центра "Мой бизнес" по онлайн-торговле. Они теперь проходят дистанционно, в форме вебинаров. Такая форма работы позволяет предпринимателям получать информацию, не нарушая режима самоизоляции. В качестве интернет-площадок для торговли рассматриваются все возможные онлайн-ресурсы - социальные сети, маркетплейсы, собственные сайты компаний. Из-за возросшего спроса на услугу организаторы заметно увеличили количество вебинаров по этой тематике.

Компаниям, уровень и объемы выпуска продукции которых перспективны для выхода на экспорт, власти обещают оказать содействие в размещении и продвижении на международных электронных торговых площадках - GlobalRusTrade, Alibaba.

"Воспользоваться этой услугой на безвозмездной основе могут зарегистрированные предприятия малого и среднего бизнеса Ивановской области, прошедшие оценку потенциала в Российском экспортном центре. Сейчас рассматривается семь таких заявок от предприятий региона", - сообщили в облправительстве.

Комментарии

Анастасия Быстрова, соучредитель рекламно-маркетингового агентства "Башня Теслы":

- В настоящее время маркетплейсы предоставляют самый удобный сервис интернет-покупок практически любой категории товаров. Не выходя из дома, покупатель может изучить все характеристики объекта покупки, а также мнения людей, уже знакомых с этим товаром. Здесь важен тот факт, что отзывы на маркетплейсах могут оставлять только люди, реально приобретавшие этот товар именно на этой площадке, что позволяет комплексно охарактеризовать сам товар, работу службы доставки и уровень сервиса в целом.

Наш путь в качестве продавца на торговых агрегаторах начался с Ozon. Позже к нему добавились Wildberries (WB), "Яндекс.Маркет" и небезызвестные иностранные площадки. Что касается трудностей интеграции, то их очень много и для каждой площадки они свои. К примеру, вхождение в Ozon продвигается тяжело, можно попасть в так называемый стоп-лист и многие месяцы провести в ожидании договора о сотрудничестве.

Получить обратную связь от поддержки почти невозможно, и некоторые решения приходится принимать вслепую, опираясь на выводы, сделанные из огромного свода правил и инструкций. Правильность этих выводов никто не гарантирует. Серьезные требования к изображениям товаров вынуждают прибегнуть к услугам фотографа и дизайнера. Если в штате их нет, придется нанять. Не будем забывать и о том, что маркетплейсы в обязательном порядке запрашивают документы о подтверждении соответствия товаров. У продавца, который не является изготовителем своей продукции, это может вызвать затруднения.

Не меньше сложностей на WB и других агрегаторах. Даже при наличии подробных инструкций прохождение всех процедур оставляет множество вопросов. Немаловажно и то, что комиссия маркетплейса может доходить до 50 процентов от цены товара, что серьезно влияет на ценообразование.

Однако, несмотря на ряд трудностей, маркетплейсы открывают новые горизонты для любого бизнеса, связанного с торговлей. Например, наши обороты (как поставщика) выросли на 50 процентов. Известны нам и успехи других фирм, которым мы помогали в интеграции с ведущими маркетплейсами страны. Таким образом, работать с маркетплейсами выгодно, а все возникающие трудности, так или иначе, преодолимы. От себя хотелось бы пожелать терпения и настойчивости на этом непростом пути. Он того стоит.

Ирина Корнилова, директор центра "Мой бизнес" (г. Иваново):

- Активный интерес ивановских предприятий показывает, насколько важен сегмент интернет-торговли сейчас для развития бизнеса. Речь не только о нынешней ситуации с коронавирусом, а о современных реалиях рынка вообще. Останавливаться не планируем, очень хотим массово вывести ивановский малый и средний бизнес не только на Wildberries, но и на другие онлайн-площадки - Lamoda, Beru. Этой помощи от нас ждет бизнес, эти задачи поставлены перед структурами поддержки предпринимательства губернатором Ивановской области.