Свыше 100 тысяч тестов на иммунитет к коронавирусной инфекции направлено в лечебные учреждения департамента здравоохранения столицы. Как сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, поставлена задача провести тестирование всех медицинских работников. Эта работа началась в минувшую пятницу, а уже ко вчерашнему дню, по данным оперативного штаба, тестирование прошли 50 тысяч врачей, медсестер и других сотрудников больниц и поликлиник.

Как оно проводится и какая от этого практическая польза, с корреспондентом "РГ" поделилась главный врач городской поликлиники № 69 Елена Шаклычева-Компанец. Она рассказала:

- С помощью голландской экспресс-системы мы проверили на наличие антител к коронавирусу 329 сотрудников - это большая часть нашего коллектива. Неохваченными остались только люди, которые находятся на больничных листах или на домашнем карантине. Анализ очень простой и удобный в использовании: берется капелька крови - не важно, из пальца или из вены. Наносится на тест. Если через 10 минут появилась контрольная полоска, значит, тест исправен. Больше ничего не появилось? Значит, человек здоров, но антител у него нет. Появление полоски, свидетельствующей о наличии иммуноглобулина - М, верный признак начального процесса действия в организме коронавирусной инфекции. Человек этого еще может не чувствовать, но он уже заразен и нуждается в немедленной изоляции и медицинском наблюдении. Если же на тесте появляется полоска о наличии иммуноглобулина-G, значит, он когда-то уже переболел коронавирусом, быть может, даже сам того не подозревая. Но сейчас он здоров и, более того, у него есть антитела к этой инфекции.

В поликлинике № 69 больных, к счастью, не обнаружилось. "Но если бы оказалось, что они есть, мы своевременно смогли бы изолировать их и не допустить вспышки заболевания во всем нашем учреждении", - комментирует результаты проверки главврач. Другое открытие: у четверых сотрудников антитела уже есть! "Причем, мы проверили: никто из контактировавших с ними во время пандемии не заболел - ни пациенты, ни коллеги, ни их родные и знакомые. Значит, эти люди могут спокойно работать в нашем COVID-центре и пневмонийной бригаде, которая работает с больными на дому".

Отмечу, что бесспорных доказательств, что человек, переболевший коронавирусом, повторно не заболеет, по данным ВОЗ, нет. Но практика и зарубежных стран, и уже своя, московская, подтверждает: переливание больным плазмы крови людей, перенесших эту инфекцию, существенно облегчает их состояние. Они не доходят до той тяжелой стадии, при которой уже не обойтись без искусственной вентиляции легких. То есть в любом случае антитела становятся на стражу здоровья как человека, у которого они есть, так и дают ему шанс стать донором и помочь в лечении заболевших людей.

В столичные больницы направлено более 100 тысяч тестов на иммунитет к коронавирусной инфекции

Между тем столица не ограничивается тестированием только медработников. В сутки в городе сейчас делается более 20 тысяч анализов. В обязательном порядке тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ, больных пневмонией и тех, кто живет с этими людьми. Организован скрининг всех пациентов неинфекционных стационаров Москвы, а также сотрудников, которые контактируют с жителями, - медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полицейских. Ситуация с заболеваемостью, которая складывается в городе, вынуждает городские власти быть настороже. В настоящее время число больных в столице достигло 48 426 человек. Причем, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей прирост заболеваемости пневмонией, по словам Раковой, составил 70 процентов.