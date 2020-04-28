От пандемии коронавируса страдают все сферы экономики, но основной удар, пожалуй, пришелся именно на предприятия малого и среднего бизнеса. По словам председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Вячеслава Романова, примерно треть организаций МСП региона приостановила деятельность, около 70 процентов предпринимателей продолжают работу в ограниченном формате. Как выживает тульский малый бизнес, выясняла корреспондент "РГ".

Открытие перед закрытием

У Романа Пацурии два ресторана в новом городском пространстве "Искра". Перспективное месторасположение - в шаговой доступности от развивающегося музейного квартала и Тульского кремля, современный дизайн, креативные соседи - все должно бы работать на развитие бизнеса. С учетом того что в этом году в Туле отмечается 500-летие кремля, разнообразные активности в историческом центре должны были привлечь не только горожан, но и туристов. Словом, у предпринимателя были вполне обоснованные надежды на то, что предстоящее лето будет прибыльным. А вкусно накормить семейный бизнес Романа Пацурии умеет: не зря же его сестра работала шеф-поваром популярного ресторана в Москве. В Тулу они вернулись, чтобы открыть собственное дело. Первый ресторан заработал полгода назад. Полученную прибыль вкладывали во второй проект - ресторан японской кухни. Эта точка заработала за четыре дня до объявления пандемии коронавируса - успели открыться, чтобы тут же все закрыть.

- Сейчас работаем на доставке по заказам, - рассказывает Роман Пацурия. - На этом мы ничего не зарабатываем. Скорее, даже работаем в убыток. Но это необходимо, чтобы удержать персонал. У всех семьи, людям надо платить, чтоб дети не голодали. В апреле зарплаты выдали, в мае будет тяжелее. Но надо как-то выживать, подстраиваться.

Серьезных денег работа на вынос, конечно, не приносит, но это лучше, чем ничего. Спрос на услуги ресторатора невелик: от трех до двенадцати заказов в день. Пацурия даже готов снизить цены, чтобы повысить интерес к доставке готовой еды на дом. В то же время предприниматель отмечает, что закупочная стоимость продуктов повысилась примерно на 10-20 процентов. Арендодатель снизил ставку на тридцать процентов, но платить все равно надо. Плюс коммуналка.

На помощь от государства Роман не очень рассчитывает.

- Хотели попробовать, но не прошли по условиям - нашей организации меньше года, - поясняет ресторатор. - Так что расчет на собственные силы и хорошее лето.

В основном рассчитывает на себя и Денис Борисов, чей основной бизнес - развлекательная сфера. Популярные у туляков центры для детей "Джунгли" закрылись сразу, и понятно, что откроются лишь с полным исчезновением угрозы заражения. Денис из собственных средств выплатил сотрудникам зарплаты за март, а потом общим решением коллектива все ушли в отпуск без оплаты, поскольку альтернатива этому - закрытие бизнеса.

- Все зависит от арендодателя, - считает Денис. - Если пойдет навстречу, то бизнес можно сохранить. В противном случае получается абсурд: платить аренду, ничего не делая, - чистый убыток.

У "Джунглей" нет льгот ни по аренде, ни по налогам. Для предпринимателя важно именно снижение убытков - арендной платы за время простоя. По его словам, рассрочка особой роли не сыграет: даже когда развлекательный центр заработает, не стоит рассчитывать на скорое восстановление покупательной способности родителей.

- Все зависит от того, как долго это продлится. Может случиться так, что у людей просто не будет денег на развлечения, - рассуждает Денис Борисов. - Мы не впадаем в уныние, но в то же время реально смотрим на вещи. А реальность такова, что многие предприниматели, работающие в сфере развлечений, могут закрыть бизнес.

Кадастр на "удаленке"

О том, что будет после, рассуждает и учредитель компании "Кадастр и недвижимость" Антон Воробьев. Он также считает, что многое зависит от того, будут ли у населения средства после выхода из вынужденного отпуска.

Рассрочка особой роли не сыграет: даже когда бизнес снова заработает, на стоит рассчитывать на скорое восстановление покупательной способности населения

Сотрудники компании "Кадастр и недвижимость" перешли на самоизоляцию практически сразу, как только зашла об этом речь, - решили, что не будут подвергать людей опасности. Все проекты делаются в домашних условиях. Общение с клиентами минимизировано - встречи в офисе только по предварительной записи.

- Людям не до оформления недвижимости, - поясняет Антон Воробьев. - Ну если только что-то срочное - продажа, оформление наследства... Так что мы в основном отрабатываем ранее заключенные договоры. Есть и постоянные клиенты - юридические лица. Практически все старые обязательства уже отработали. К тому же госорганы приостановили работу - не принимают документы. Сейчас максимально минимизируем расходы.

В кадастровой фирме сотрудников перевели на четверть ставки, отказались от парковки, сделали еще ряд аналогичных шагов. Причем, как заметил глава компании, после всех выплат себе на зарплату денег уже не осталось. По словам предпринимателя, такого запаса прочности, чтобы два месяца оплачивать все издержки, не имея оборота, у него нет. Брать кредиты на зарплату даже по минимальной ставке не собирается - это означает копить долги. То же касается отсрочки по налогам: рано или поздно платить все равно придется, а каким на тот момент будет финансовое состояние фирмы, сейчас сказать сложно. Пока есть возможность, будет платить своевременно. Подумывал даже закрыть бизнес и вновь открыть его осенью - чтобы платежи не накапливались. Но чтобы закрыться, надо выполнить все обязательства, а это опять деньги. Поэтому решил пока не делать резких движений, а действовать по ситуации.

- Когда мы открывали дело, то брали на себя определенные риски. Кризис пришел, значит, надо адаптироваться к нему. Может быть, начать новую деятельность, посчитать случившееся точкой отсчета для изменений. Все зависит от нас самих, надо проанализировать ситуацию, прочувствовать дальнейшие действия. Главное - не вешать нос, - уверен предприниматель.

Застряли между этажами

Лифтовой бизнес сегодня также оказался в непростой ситуации. Как рассказал гендиректор "Русской лифтовой компании" Роман Лазарев, начинали они десять лет назад с технического обслуживания лифтов и эскалаторов. Сейчас ТЦ не работают, лифты и эскалаторы выключены, оплаты нет. Хорошо, что есть на обслуживании госучреждения - они продолжают свою деятельность.

- Работы практически нет, - сетует Роман Лазарев. - Но надо сохранить коллектив, так что зарплату сотрудникам платим. Из ближайших льгот - налоговая проверка. Все документы у нас в порядке, но зачем же именно сейчас? Вообще, пока господдержки особой не ощутил. Взять кредиты на зарплаты - это кабала. Банки себе в убыток работать не будут, бесплатный сыр сами знаете где. Если бы были безвозмездные субсидии - другое дело.

Некоторое время назад предприниматель параллельно с основным бизнесом создал управляющую компанию "Подъем". Говорит, что жильцы оплачивают услуги добросовестно - и даже долги отдают.

- Но если все затянется надолго, то может возникнуть вопрос, куда потрать средства - на продукты или квартплату. Думаю, что ответ ясен, - говорит предприниматель.

Сегодня, помимо обычных работ, УК дезинфицирует подъезды, детские и спортивные площадки. Кроме того, сотрудники помогают жильцам - в случае надобности могут сходить в магазин или аптеку.

Справка "РГ"

В Тульской области приняты два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, с 13 апреля действует программа льготного финансирования для предпринимателей на выплату заработной платы сотрудникам. Займы предоставляются в размере до пяти миллионов рублей сроком до 12 месяцев под 0,1 процента годовых. Предусмотрена возможность отсрочки ежемесячных платежей. Такие займы доступны предпринимателям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, и предоставляются независимо от отрасли, в которой ведется бизнес. Обеспечением по займу является поручительство владельцев бизнеса, залог отсутствует.

Также в регионе действует снижение ставки налога на имущество организаций в 2020 году до одного процента в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Планируется установить пониженную ставку налога на имущество для гостиниц в размере 1,1 процента.

Предполагается и снижение налоговых ставок для работающих на упрощенной системе налогообложения: налог составит три процента, если объектом налогообложения являются доходы, и семь процентов, если объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Пониженные ставки коснутся 19 сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

По словам председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Вячеслава Романова, готовится третий пакет мер поддержки, в котором возможно прямое субсидирование для организаций и предприятий.