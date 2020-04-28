Нежная зелень салата в горшочках, проросшая пшеница для здорового рациона, полюбившиеся многим рукола, базилик, мята и пряности могут вырасти даже на балконе. Главное - знать, как правильно посадить и ухаживать. Такие "огороды" - уже не редкость: люди приспосабливают под них не только лоджии, но и кладовые. Ведь оборудования для сити-фермерства - а именно так называется новая отрасль - предостаточно. Собкор "РГ" выяснила, легко ли превратить увлечение "домашним огородничеством" в бизнес.

Торговля зеленью - дело выгодное. Но многое зависит от того, где и как выращен товар. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Дача на балконе

Сити-фермерство называют инвестицией в иммунитет. Многие и раньше удивляли гостей обилием контейнеров с микрозеленью на подоконниках, выращивали салат, базилик, мяту, экспериментировали с сортами и субстратами. На их балконах вились огурцы и алели томаты. Теперь же "огород" - это не просто хобби.

В соцсетях такие фермеры зарабатывают на собственном контенте: постят фото с проросшими семенами, рассказывают, чем полезна та же рукола или пшеница. Рекламодатели, аудитория которых - увлеченные здоровым образом жизни люди, не дремлют и пользуются такими ресурсами.

Еще один способ заработка в Сети - курсы сити-фермеров. "Огородники" обещают научить любого пользоваться дарами подоконника. Кто идет на эти курсы и насколько это полезно - оценить сложно. Пока же понятно одно: на свободном рынке не так много тех самых овощей или микрозелени от сити-фермеров. На профессиональном оборудовании и с четким бизнес-планом этим занимаются единицы. Если расспросить блогеров с огородом на подоконнике, приносит ли их занятие прибыль, большинство ответит: "Мы делаем это для себя, иногда угощаем друзей и - редко - продаем знакомым".

Но те, кто выходит за эти рамки, готовы инвестировать средства в новый вид бизнеса. Они приобретают профессиональное оборудование для фермы в квартире - благо, что его ассортимент постоянно расширяется. Заказывают семена и расходные материалы у крупных поставщиков, которых, к слову, на российском рынке не так уж много. Для сбыта ищут уже не знакомых или приятелей, а места, где правильное питание - одна из "фишек". Все это пока более активно развивается на севере страны, в сибирских регионах или на Урале. Одним словом там, где вырастить овощи на привычной для жителя Черноземья грядке - почти совершить чудо.

Эксперты полагают, что, несмотря на падение доходов, потребители наконец начнут отдавать предпочтение здоровым продуктам

Однако и в Черноземье сити-фермерство постепенно приобретает популярность. Как правило, микрозелень, пряные травы на подоконнике и яркие низкорослые овощи на балконе - "выходцы" из дачных теплиц. Только теперь превратить все это в бизнес-проект будет гораздо проще. В Белгородской области азам сити-фермерства уже начали обучать студентов Корочанского сельхозтехникума.

Учиться и еще раз учиться

Начальник управления профессионального образования Белгородской области Людмила Шаповалова считает сити-фермерство перспективным направлением. Пока в Корочанском техникуме основы необычного огородничества постигают студенты агрономических специальностей, но уже с предстоящего сентября здесь откроют отдельную специальность. Это не совсем обычно для системы профобразования Белгородской области. Дело в том, что до этого времени кадры для экономики "заказывали" работодатели. У каждого техникума пул таковых - свой. Нужны зоотехники, агрономы, электрики, строители - их обучат: причем отправят на практику к потенциальному работодателю, а в теоретическую программу включат тот материал, который порекомендует бизнес-сообщество. Но подготовка сити-фермеров будет особенной. Ведь "якорного" работодателя-заказчика у таких специалистов нет.

- Студентов научат навыкам предпринимательства, расскажут, как продвигать свою продукцию, - отмечает Людмила Шаповалова. - Все делается для того, чтобы выпускники могли сразу открывать свое дело.

Директор Корочанского сельхозтехникума Светлана Рожкова поясняет, что первые шаги в обучении уже показали: сити-фермеров, особенно первых, ждут прекрасные перспективы.

- У нас в техникуме есть своя теплица и теперь будет работать специальная лаборатория, - рассказывает директор. - Мы уже выращиваем рассаду - как овощных культур, так и декоративных, чтобы к началу дачного сезона реализовать ее для наших земляков. Конечно, сажаем много цветов: спрос на петунию для украшения усадеб высокий, а в этом году нам хотелось еще и порадовать ветеранов Великой Отечественной войны: подарить им рассаду декоративных растений, пусть растет в подворьях и радует их. Не знаю, получится ли это сделать теперь, в связи с коронавирусом, но надежды не теряем ни мы, ни студенты, которым очень нравится заниматься этим.

Учащиеся выращивают пряные травы, салатные культуры, зелень. Реализовывают в том числе и на предприятиях якорного работодателя техникума - молочного агрохолдинга. Светлана Рожкова подчеркивает: ребята так увлеклись, что в результате из дополнительной к их образованию опции выросла новая специальность.

- Мы еще не знаем всех деталей подготовки, - признается директор. - Теперь, с учетом роста популярности дистанционных программ, хотим и сити-фермерству обучать удаленно.

Инвестиции и прибыль

Помимо теоретической базы для программы, в техникуме создали, по сути, учебное предприятие. Светлана Рожкова уверена: важно дать студентам знания и навыки использования самого передового оборудования для отрасли.

Именно поэтому в ссузе приобрели многоярусную гидропонную установку и несколько гроубоксов. Установка несколько громоздкая. В квартире такая займет примерно семь квадратных метров, зато позволит вырастить в тепличных условиях почти тысячу горшочков салата и различных зеленных культур. Начальные инвестиции составили 350 тысяч рублей. Но если кто-то задумает приобрести себе такую же "теплицу" - стоит подумать. В месяц она потребует 400 литров воды. Если тариф на водоснабжение будет расти, затраты на обслуживание увеличатся вслед за ним - и существенно. Еще тысячи три в месяц придется тратить на питательный раствор для растений, а также на субстрат и горшочки - под новый урожай.

Гроубоксы - более приемлемый для квартиры вариант. Это небольшие кубы с необходимой для растений "начинкой". Стоит каждый примерно 20 тысяч рублей, их легко переставлять, но в каждом - место лишь для нескольких десятков горшочков.

Светлана Рожкова отмечает, что студентам показывают все варианты для будущего бизнеса. Кто-то захочет инвестировать в гидропонику - всерьез и надолго. А кто-то, наоборот, начнет с гроубокса, сначала попробует выращивать тот же салат или базилик для семьи. И только потом захочет реализовывать товар на свободном рынке.

Между тем

Цены на салатные культуры, руколу, пряные травы и микрозелень стабильно высоки. Один горшочек салата на рынке стоит в среднем 70 рублей. В праздники поднимается до 80-85. Эксперты уже сделали вывод, что пандемия внесет свои коррективы в продуктовую корзину среднестатистического россиянина. Есть мнение, что, несмотря на падение доходов, потребители наконец начнут отдавать предпочтение здоровым продуктам, в том числе и за счет фастфуда. И выиграет тот, кто уже сегодня опустил семена полезной зелени в субстрат с питательным раствором.