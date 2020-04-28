"Считаем, что май будет тяжелым. Ситуация по-прежнему сложная - каждый день врачи выявляют сотни новых больных, а общее число заболевших у нас достигло 10 тысяч", - говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Оба вновь создаваемых госпиталя будут иметь все необходимое оборудование - системы подачи газа, аппараты для искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии. Губернатор отмечает: многие сейчас впадают в панику, когда у них появляется температура или кашель, даже если это симптомы совсем других, не имеющих отношения к коронавирусной инфекции, болезней. "Поэтому наша задача сейчас - как можно больше людей диагностировать на КТ, - говорит Воробьев. - Для этого мы открыли шесть дополнительных центров".

Во вторник в область по федеральной программе пришли 16 реанимобилей, рассчитанных именно на пациентов с коронавирусом. Машины оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, ингаляторами и электрокардиографами. Губернатор подчеркнул, что такие машины сейчас - на вес золота. "Наша "Скорая" испытывает запредельную нагрузку. Думаю, еще две-три недели мы будем работать в таком же напряженном режиме. Праздники отметим позже", - резюмирует глава региона.