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28.04.2020 23:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Майские будни

В "Крокус Экспо" открывают госпиталь
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8147)
Крупнейшая выставочная площадка Московской области - международный выставочный центр Крокус Экспо на МКАД, в ближайшие дни превратится в госпиталь для 1,5 тысячи больных коронавирусом. Еще один такой же госпиталь разворачивается в военно-патриотическом парке "Патриот" в Одинцовском округе Подмосковья. Область ищет любые возможности для организации дополнительных инфекционных коек.
Фото: @avrodion / facebook.com
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"Считаем, что май будет тяжелым. Ситуация по-прежнему сложная - каждый день врачи выявляют сотни новых больных, а общее число заболевших у нас достигло 10 тысяч", - говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Оба вновь создаваемых госпиталя будут иметь все необходимое оборудование - системы подачи газа, аппараты для искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии. Губернатор отмечает: многие сейчас впадают в панику, когда у них появляется температура или кашель, даже если это симптомы совсем других, не имеющих отношения к коронавирусной инфекции, болезней. "Поэтому наша задача сейчас - как можно больше людей диагностировать на КТ, - говорит Воробьев. - Для этого мы открыли шесть дополнительных центров".

Во вторник в область по федеральной программе пришли 16 реанимобилей, рассчитанных именно на пациентов с коронавирусом. Машины оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, ингаляторами и электрокардиографами. Губернатор подчеркнул, что такие машины сейчас - на вес золота. "Наша "Скорая" испытывает запредельную нагрузку. Думаю, еще две-три недели мы будем работать в таком же напряженном режиме. Праздники отметим позже", - резюмирует глава региона.

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