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28.04.2020 23:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зовите птиц

Скворечник можно повесить на балконе
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8147)
Весна в столицу в этом году пришла раньше обычного, а вместе с теплом начали слетаться и перелетные птицы. Пожаловали в Москву на неделю раньше обычного времени и скворцы. Птицы нашли себе пары и теперь активно ищут дом для создания гнездовья. В прежние годы москвичи активно строили и развешивали скворечники в ходе городских субботников. А как помочь птицам сейчас, в режиме самоизоляции? Ведь поход на озелененную территорию во время режима самоизоляции карается штрафом.
Фото: Департамент природопользования г.Москвы
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Как рассказал "РГ" начальник отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Николай Кудрявцев, нужно просто приблизить природу к квартире. Скворцы - птицы-дуплогнездники, живут в естественных дуплах и скворечниках, и с поиском жилья у них всегда проблемы. "Москвичи могут повесить скворечник на балконе или лоджии с внешней стороны, - рассказал Николай Кудрявцев. - Единственное ограничение - это высотность, птичий дом нужно вешать не выше 12-го этажа. И чем спокойнее рядом улица, тем больше шансов, что скворцам дом придется по душе. Если же скворцы поселятся, их не нужно подкармливать. Эти птицы сами находят наземных беспозвоночных насекомых, а хлеб или пшено - не их пища".

Как только птицы обоснуются, самка начнет откладывать по яйцу. В кладке обычно 5-6 яиц. С момента откладки последнего яйца начинается насиживание, оно идет до двух недель. В это время птиц не нужно пугать, а если есть дома животные, не стоит их подпускать к скворечнику. Вылетают птенцы через три недели после того, как вылупились из яйца. После вылета оба родителя продолжают кормить слетков еще около недели. Затем опустевший скворечник могут занять другие птицы, например воробьи.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Что касается природных территорий, то там заботятся о птицах экологические инспекторы. Они развешивают скворечники, а также домики для других птиц, например сов, синиц, стрижей, трясогузок, горихвосток и других. Однако самыми привередливыми считаются именно скворцы. Хотя и они порой заселяют малопригодные домики из фанеры. Этот материал плохо сохраняет тепло и слишком гладкий, так что птенцам сложно выбраться из гнезда. Пару лет назад птицы облюбовали один из таких скворечников рядом с экоцентром "Царская пасека" в районе Измайлово. В этом году домик также не пустует. Понаблюдать за парой скворцов и обустройством гнезда можно в коротком фильме, выложенном экологами на официальном портале Мосприроды.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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