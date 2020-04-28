Минюст наградит лучший проект "умного города"

Минюст предложил награждать города и села за лучшие проекты по внедрению новых технологий. Во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" появится специальная номинация "Умный город".

Некоторые считают, что все самое умное и передовое в плане технологий собрано в Москве. Но это не так. Например, в Татарстане еще в 2015 году был официально открыт Иннополис - новый высокотехнологичный город. На его улицах можно увидеть беспилотные такси. Правда, в автомобиле всегда есть инженер-техник, который следит за безопасностью. В домах Иннополиса установлены умные счетчики, которые сами передают показания в управляющую компанию. А войти в свою квартиру можно и без ключей: достаточно приложить палец к специальному устройству, и дверь откроется.

А в Воронеже в 2018 году появилась умная система регулирования дорожного движения, которая подсчитывает количество проезжающих машин и регулирует работу светофора в зависимости от загруженности дороги.

В городе же Сатка Челябинской области установлены светодиодные фонари, которые автоматически включаются и выключаются в зависимости от уровня естественного освещения. Такое нововведение позволило сэкономить около 8 миллионов рублей бюджетных средств.

Как подчеркивают в Министерстве юстиции РФ, выделение новой номинации в проводимом ведомством конкурсе "позволит организовать системную работу по выявлению опыта повышения конкурентоспособности российских городов, формированию эффективной системы управления городским хозяйством, созданию безопасных и комфортных условий для жизни горожан".

Проще говоря, награждать будут за улучшение качества жизни населения благодаря внедрению цифровых технологий. В идеале "умный город" должен быть таким, что в него хочется приезжать и не хочется уезжать.

В квартиру нового города Иннополис в Татарстане можно войти без ключей - по отпечатку пальца

Принять участие в конкурсе "Лучшая муниципальная практика" могут городские округа (городские округа с внутригородским делением), а также городские и сельские поселения. Конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровне.

Победителей конкурса будут награждать дипломами правительства России, кроме того, город получит небольшую денежную премию. Но главное - будет составлен сборник лучших муниципальных практик, чтобы другие брали пример.