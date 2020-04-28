Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19

В России не наблюдается дефицита мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе совещания с участием президента Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.

В то же время, по мнению министра, в некоторых регионах могут потребоваться дополнительные койки. "Мы видим, что дефицита коечной сети сегодня нет. В ряде регионов эпидситуация заставляет держать койки в готовности", - сказал Мурашко, отметив, что в российских регионах подготовлено более 116 тысяч коек, а работа ведется с опережением.

Однако с учетом развития ситуации могут потребоваться дополнительные медицинские койки. В частности, по его словам, такое возможно в Центральном Федеральном округе и в тех регионах, в которых возникают очаги инфекции.

Трансляция совещания была доступна на сайте "Российской газеты".