МИСиС готов перевести студентов первого курса полностью на онлайн

МИСиС готов перевести полностью на онлайн студентов первого курса. Об это рассказала ректор МИСиС Алевтина Черникова на одной из секций Московского международного салона образования, который проходит сейчас в онлайн-режиме.

- Наши возможности позволяют организовать обучение для студентов первого курса бакалавриата и специалитета полностью с использованием цифровых инструментов и сервисов, - заявила ректор.

Так что с 1 сентября 2020 года, конечно, только в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вуз сможет предоставить первокурсникам возможность перейти в формат онлайн-обучения. Такое решение было принято еще и с учетом большого процента студентов из других регионов и стран. Четверть всех, кто учится в МИСиС - граждане 84-х стран мира. Если у них не будет возможности приехать в Москву в новом учебном году, занятия будут проходить полностью в онлайн-режиме.

Также учиться онлайн смогут студентам первого курса магистратуры в течение первого семестра.

Цифровое обучение в МИСиС построено на платформе LMS Canvas, где уже представлено более 80 процентов учебного материала. Для работы с ресурсом нужна корпоративная учетная запись, которая есть у каждого студента и преподавателя. А с этого года в университете действуют электронные ведомости и электронные зачетные книжки.