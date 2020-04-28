Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Президент России Владимир Владимирович Путин продлил нерабочие дни почти на 2 недели. Это решение было ожидаемым. И в нынешних условиях - оно абсолютно необходимо.

Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний Covid-19, больных за неделю стало на 70 % больше. Рост - с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше. Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. И они уже реально проходят курс лечения амбулаторно или даже госпитализированы.

Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек.

Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших.

Поэтому - как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве.

На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома.

Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет.

В связи с продлением режима самоизоляции мы приняли еще ряд решений.

1. В обычные времена закон о тишине разрешает проведение шумных ремонтных работ в жилых домах не более 8 часов в сутки - с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов, за исключением воскресных и праздничных дней.

Но за последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на "удаленке", в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы.

Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены.

Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина.

И, внимание. В отличие от обычных времен эти требования распространяются на недавно введенные жилые дома - новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро.

Ограничения на проведение шумных работ вступают в силу немедленно.

2. По решению Президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц.

Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице.

Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.

3. В Правительство Москвы начали поступать вопросы о перспективах летнего отдыха школьников.

К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания.

Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 г. По поводу третьей смены в августе примем решение позднее.

Источник: официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина