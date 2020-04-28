Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Новости

Коронавирус выявили у 2,5 тысячи военных и гражданских сотрудников ВС 20:53
МИД РФ призывает стороны конфликта в Ливии к общенациональному диалогу 20:32
В Крыму в Просторном отреставрировали памятник воинам-односельчанам 20:29
Автодилеры вошли в список самых пострадавших от коронавируса отраслей 20:07
Звезды "Русского Радио" дали старт акции "Путь Победы" и поздравили россиян 20:00
Вахтовиков с COVID-19 с Чаяндинского месторождения вывезут в медучреждения 19:50
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи 19:49
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус 19:45
В Минздраве назвали число пациентов с пневмонией на интенсивной терапии 19:37
ООН: Пандемия COVID может повлечь до 7 млн незапланированных беременностей 19:37
Греческое правительство представило план выхода из карантинных мер 19:36
Французский премьер-министр изложил план выхода из карантина 19:20
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники 19:19
Экспортерам предложат компенсировать затраты на сертификацию 19:07
Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму" 19:07
Роспотребнадзор: Уровень летальности от коронавируса в РФ не превышает 1 процента 19:03
Попова: У 45% заразившихся коронавирусом в РФ болезнь протекает без симптомов 18:50
Врачи сообщили о десяти новых мутациях COVID-19 18:47
Собянин рассказал о динамике заболевания COVID-19 18:45
МИСиС готов перевести студентов первого курса полностью на онлайн 18:44
В Петербурге продлят запрет на посещение храмов 18:41
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита 18:32
В Крыму в школьных сухпайках нашли испорченные консервы 18:29
Видео: Майкл Мэдсен призвал соблюдать карантин танцем из "Бешеных псов" 18:25
Воронежца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о COVID-19 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Президент России Владимир Владимирович Путин продлил нерабочие дни почти на 2 недели. Это решение было ожидаемым. И в нынешних условиях - оно абсолютно необходимо.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний Covid-19, больных за неделю стало на 70 % больше. Рост - с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше. Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. И они уже реально проходят курс лечения амбулаторно или даже госпитализированы.

Фото: РИА Новости
Путин: Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно

Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек.

Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших.

Поэтому - как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве.

На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома.

Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Попова: У 45% заразившихся коронавирусом в РФ болезнь протекает без симптомов

В связи с продлением режима самоизоляции мы приняли еще ряд решений.

1. В обычные времена закон о тишине разрешает проведение шумных ремонтных работ в жилых домах не более 8 часов в сутки - с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов, за исключением воскресных и праздничных дней.

Но за последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на "удаленке", в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы.

Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены.

Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина.

И, внимание. В отличие от обычных времен эти требования распространяются на недавно введенные жилые дома - новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро.

Ограничения на проведение шумных работ вступают в силу немедленно.

2. По решению Президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Роспотребнадзор ждет улучшения ситуации с коронавирусом после праздников

Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице.

Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.

3. В Правительство Москвы начали поступать вопросы о перспективах летнего отдыха школьников.

К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания.

Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 г. По поводу третьей смены в августе примем решение позднее.

Источник: официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции