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28.04.2020 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево

Текст, видео: Сергей Бабкин
Коронавирус изменил до неузнаваемости многие сферы жизни в Москве, но особенно апокалиптическая картина - в аэропортах. В Шереметьево, например, работают только терминалы B и F. Да и "работают" - не то слово, в длинных коридорах некогда переполненного людьми и пресыщенного разными звуками терминала сейчас - полумрак и почти мертвая тишина.

Аэроэкспресс, как обычно, минута в минуту прибывает к перрону, но выходят из двухэтажного поезда, максимум, человек 10. В необычной для Шереметьево тишине звучно открываются створки турникетов. В зале ожидания аэроэкспресса - всего два (!) человека. Хотя обычно эта зона предельно заполнена. Пустые коридоры ведут в терминал F. Только здесь теперь обслуживаются все немногочисленные международные авиарейсы. По левую и правую руку от единичных пассажиров - закрытые кафе с поднятыми стульями.

Фото: iStock
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А вот входной контроль пассажиров работает все так же. Правда, на его прохождение в буквальном смысле требуется пара минут. А раньше, бывало, по полчаса в очереди стояли на этаже аэроэкспресса. Что дальше? Закрытые стойки регистрации. Освещение приглушенное, памятник Пушкину, имя которого недавно было присвоено аэропорту, практически весь в темноте. Навстречу лишь изредка попадаются прилетевшие пассажиры. Девушка в маске, двое представительных мужчин - по виду, солидных бизнесменов - в одинаковых бежевых плащах.

Терминал F тоже пуст, хотя идет регистрация на один заграничный рейс. Здесь в зале ожидания сидят буквально четыре человека. И вот первое работающее кафе. Впрочем, это даже не кафе, а палатка. "Давно вас высматриваю, когда же вы что-то у меня купите, - говорит явно скучающая женщина-продавец, мониторящая потенциальную клиентуру, которую по пальцам перечесть можно. - Кофе, бургеры, пожалуйста". Поесть можно, отойдя подальше, в небольшом зале ожидания.

Выход из Шереметьево каждый узнает по непрерывному гулу такси, беготне народа от столба к столбу: кто с детьми в охапку, кто с сумками-чемоданами в руках и чуть ли не в зубах. Сейчас - тишина. Практически абсолютная. "Да-а-а-а, что и говорить, как-то жутковато, - разговорился один из таксистов. - Я, например, такого никогда не видел. А что делать? Только надеяться". Надеяться. Таксистам - на выручку, а нам - на то, что мы опять войдем в обычную жизнь, полную аэропортовой горячки и предвкушения дальних и ближних путешествий.

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