На балконе третьего этажа свежеотстроенной химкинской многоэтажки стоял старик в накинутой на плечи куртке и отчаянно ругался. Слов из-за шума мусоровоза было не разобрать, но догадаться, что так возмутило пенсионера, труда не составляло - он возмущенно указывал на осколки гипсокартона и остатки бетонных плит, наваленные горой на контейнерной площадке. "Ругается, что никак не вывезем, - объясняет дворник. - А мы только вывезем, как кучи появляются вновь".

Крупногабаритный и строительный мусор на контейнерных площадках - вечная беда новостроек. По правилам под остатки ремонтов нужно заказывать специальный бункер, но не все новоселы делают это. А сейчас, как рассказали "РГ" в компании "РТ-Инвест", крупнейшем мусорном операторе региона, эта беда вышла за пределы новостроек. Самоизолировавшиеся граждане занялись разборкой кладовок и балконов, затеяли ремонты. Результат не замедлил сказаться: на контейнерных площадках в изобилии появились кучи строительных и крупногабаритных отходов.

Слово - оператору

У жителей многоквартирных домов услуга по вывозу крупногабаритного мусора включена в общий коммунальный платеж. Это значит, что оказавшиеся ненужными после ремонта диван или шкаф можно утилизировать без лишних затрат. "Есть нормативы, определяющие, сколько контейнеров для крупногабаритного мусора должно приходиться на каждый жилой массив", - говорят в пресс-службе мусорного оператора. Обычно управляющие компании ставят такие контейнеры на площадках с самым удобным подъездом. Не факт, что эта площадка будет расположена рядом с вашим домом, но в шаговой доступности от вас она в любом случае есть. "Нужно позвонить в управляющую компанию и узнать, где находится крупногабаритный контейнер", - советуют в "РТ-Инвест". Если же вместо дивана и шкафа образовалась куча строительных отходов, следует через управляющую компанию заказать отдельный бункер, который вам поставят максимально близко к подъезду. Его уже нужно будет оплачивать отдельно, цена вопроса - 5 тысяч рублей. Но этот бункер очень вместительный, и можно скооперироваться с соседями, у которых тоже идет ремонт.

Что происходит, если жители, пренебрегая правилами, продолжают сносить крупногабаритный и строительный мусор на обычную контейнерную площадку? Добросовестные сотрудники управляющей компании сами перераспределят мусорные потоки, то есть оттолкают ваш шкаф к крупногабаритному контейнеру. Недобросовестные уложат его в обычный бак, присыпав для маскировки бытовыми отходами. "И тогда у нас возникают проблемы, - продолжают в "РТ-Инвест". - Сортировочные станции такие отходы у мусороперевозчиков не принимают, их мощности не рассчитаны на переработку бетона, шкафов и диванов. Приходится пересортировывать весь объем вручную, что делает этот процесс поистине золотым. Любая доработка в данном случае - прямые убытки региональных операторов.

Слово - жителям

А теперь представьте, что вы с семьей живете в стандартной подмосковной двушке или трешке площадью 50-70 квадратов. Ежемесячно платите за вывоз мусора 400-500 рублей. И при этом вынуждены думать, куда девать старый диван. "У меня жена и две дочки, значит, диван могу выбросить только я сам, - рассказывает химчанин Дмитрий Стасюк. - Крупногабаритного контейнера в моем дворе нет, а через три двора мне мебель не унести. Нанимать дворника в помощь и платить ему еще 200-300 рублей? Не слишком ли дорогой диван получается?"

Один такой бункер для крупногабаритных отходов устанавливают на несколько дворов. Так что он обязательно есть где-то поблизости. Фото: Сергей Куксин/РГ

У жителей частного сектора в Подмосковье и такой возможности нет. Средний платеж за вывоз мусора у них - 350 рублей, но крупногабаритный мусор в него не включен. Чтобы избавиться от дивана, нужно заказывать тот самый бункер за 5 тысяч рублей. Что делают граждане чаще всего? Правильно, разбирают свои диваны на запчасти и относят на помойку порциями. Такую картину увидели журналисты "РГ", например, в Новогорске, где рядом с контейнерной площадкой одного из коттеджных поселков высилась гора деревянного хлама - обрезки деревьев, остатки забора, старая хромоногая мебель. Контейнеры по соседству стояли пустыми - мусоровоз побывал здесь незадолго до нас. Гору с земли не забрал, это не его работа. "Мы закажем бункер, с помощью дворников его загрузим и вывезем", - пообещал территориальный управляющий по городскому округу Химки регионального оператора "РТ-Инвест" Константин Киселев.

Слово - УК

"Следить за чистотой контейнерных площадок - наша обязанность", - рассказывает сотрудник химкинского МУП "Жилищник" Алла Камышова. Чтобы среди бытового мусора не появлялся крупногабаритный, УК почти все свои контейнерные площадки сделала закрытыми - обнесла их ограждениями, закрывающимися на ключ. В зоне доступа граждан остались небольшие пространства над баками, куда мешок с мусором проходит, а, например, табуретка уже нет. Однако это помогает мало. Жители периодически устраивают навалы крупногабаритного мусора за контейнерами. Это не нравится другим жителям, окна которых выходят на контейнерную площадку. Они пишут на управляющую компанию жалобы.

"В новостройках, которые уже сдаются с возможностью организации видеонаблюдения, решить эту проблему проще - можно установить рядом с контейнерной площадкой видеокамеру, - продолжает Алла Камышова. - В старом жилом фонде видеокамеры тоже ставят, но не так быстро. Пока у нас вся надежда в основном на сотрудников - просим уборщиц подъездов обращать внимание на то, кто выставляет на площадку старую мебель. Если потом видим эту мебель на контейнерной площадке, идем к хозяевам - проводить разъяснительную работу".

Как показывает практика, видеонаблюдение хорошо приживается и в СНТ. В садовом товариществе "Сетунь", что находится в химкинском микрорайоне Старбеево, дороги между двумя рядами домов такие узкие, что контейнерную площадку удалось оборудовать только за территорией. Первым делом дачники поставили на площадке видеокамеру. Вторым - огородили контейнеры забором, закрытым на ключ. Каждый дачник имеет свой ключ "от мусора" и каждый знает, что вынести диван на площадку просто так не получится. "Несколько раз нашими контейнерами пытались воспользоваться чужаки - ночью ломали замок и выгружали строительные отходы. Благодаря видеонаблюдению их находили и штрафовали", - говорят дачники.

Тем временем

Не договорились

По данным компании "РТ-Инвест", которая обслуживает 36 городских округов, или 3,8 миллиона жителей Подмосковья, 700 СНТ до сих пор не заключили с региональным оператором договоров на вывоз мусора. Это значит, что их отходы теоретически могут оказаться в ближайшем лесу или у вас во дворе.