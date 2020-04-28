Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве

Первые дни мая в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, будут прохладными, но потом потеплеет. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Ожидается, что 1 и 2 мая в Москве и Подмосковье еще будет прохладно. В эти дни прогнозируется около плюс 12-13 градусов. Ночью 3 мая погода начнет постепенно налаживаться, а в дневные часы воздух впервые с начала года прогреется до 20 градусов.

Однако такой щедрый скачок тепла, отмечают синоптики, будет недолгим. Высокая для начала мая температура продержится всего сутки.