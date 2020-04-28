Собянин рассказал о динамике заболевания COVID-19

Динамика заболевания коронавирусом в Москве и стране в целом снижается. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Он отметил, что за последнюю неделю в сравнении с предыдущей динамика инфицирования коронавирусной инфекцией уменьшилась. "Она практически снизилась в два раза, - пояснил глава города. - Но при этом сама по себе динамика сохраняется".

Всего в России, по последним данным, выявлено 93558 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве - 48426.