Спасатели помогли выбраться из квартиры москвичке, сломавшей руку

В Щербинке на улице Барышевская спасатели помогли открыть дверь квартиры пострадавшей и вызвали скорую помощь. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным пресс-службы, происшествие случилось в ночь на вторник. По заявке оперативного дежурного, помощь требовалась запертой в квартире женщине 1952 года рождения.

- Когда мы прибыли на место, нас встретил сын пострадавшей, - рассказал старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Антон Русанов. - По словам сына, его мать упала в ванной и сломала руку, не может выбраться. А ключей от квартиры у него не было.

Квартира пострадавшей находилась на третьем этаже, поэтому спасатели решили проникнуть в нее через балкон. Воспользовавшись трехколенной лестницей, специалисты вскрыли балконную дверь и проникли в квартиру. Пострадавшую женщину обнаружили без сознания на полу в ванной. По словам Русанова, у пожилой женщины был открытый перелом руки. До приезда скорой помощи они оказали первую помощь. Прибывшие медики, увезли пострадавшую в больницу.