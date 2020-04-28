Новости

Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
В Петербурге начались онлайн-продажи машин с доставкой на дом 17:38
В Сочи 21 черноморский пляж удостоен "Голубого флага" 17:37
В Петербурге задержали мошенников, торговавших БАДами 17:36
В Самарской области министр промышленности лишился поста 17:33
Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года 17:33
Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу 17:32
"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы 17:30
Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура 17:25
Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой 17:20
Военные химики продезинфицировали строящийся медцентр в Калининграде 17:20
Глава Volkswagen признал отставание от Tesla 17:19
Врач рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом 17:15
Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии 17:13
Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19 17:05
В Киргизии отменили массовые мероприятия в честь 75-летия Победы 16:56
В Госдуму внесены поправки о запрете передачи долгов россиян коллекторам 16:51
Болгария планирует открыть летний туристический сезон с 1 июля 16:47
В регионах могут создать комиссии по выдаче разрешений на временное проживание 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 17:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы

Текст: Ирина Огилько

27 процентов пользователей абонементных парковок со шлагбаумом в столице записали парковочный ключ на карту "Тройка". Об этом сообщает ГКУ "Администратор парковочного пространства Москвы".

Как отмечают специалисты, абонементные парковки со шлагбаумом есть во всех округах города. Для их использования абоненты должны получить специальный оригинальный ключ. В режиме самоизоляции стало возможно записать ключ на "Тройку" на официальном сайте "Московского паркинга".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Почти 5 тысяч парковочных разрешений выдано в Москве с начала апреля

- Мы рекомендуем автомобилистам удаленно записывать парковочный ключ на карту "Тройка". Он будет автоматически привязан к указанной в заявке карте", - отметили в "Московском паркинге".

Напомним, что парковочный абонемент позволяет в течение месяца оставлять машину на парковке со шлагбаумом. Ознакомиться с полным списком абонементных парковок, а также продлить или оформить новый абонемент можно онлайн - на сайте parking.mos.ru в разделе "Парковки со шлагбаумом". Чтобы записать парковочный ключ на карту "Тройка", необходимо при заполнении заявки указать номер своей карты.

При возникновении вопросов, ответы могут дать в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса