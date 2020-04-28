"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы

27 процентов пользователей абонементных парковок со шлагбаумом в столице записали парковочный ключ на карту "Тройка". Об этом сообщает ГКУ "Администратор парковочного пространства Москвы".

Как отмечают специалисты, абонементные парковки со шлагбаумом есть во всех округах города. Для их использования абоненты должны получить специальный оригинальный ключ. В режиме самоизоляции стало возможно записать ключ на "Тройку" на официальном сайте "Московского паркинга".

- Мы рекомендуем автомобилистам удаленно записывать парковочный ключ на карту "Тройка". Он будет автоматически привязан к указанной в заявке карте", - отметили в "Московском паркинге".

Напомним, что парковочный абонемент позволяет в течение месяца оставлять машину на парковке со шлагбаумом. Ознакомиться с полным списком абонементных парковок, а также продлить или оформить новый абонемент можно онлайн - на сайте parking.mos.ru в разделе "Парковки со шлагбаумом". Чтобы записать парковочный ключ на карту "Тройка", необходимо при заполнении заявки указать номер своей карты.

При возникновении вопросов, ответы могут дать в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.