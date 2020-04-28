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28.04.2020 19:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тульская область ввела цифровые пропуска

Текст: Антон Валагин (Тула)
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

С 9 часов 30 апреля пересечь границу Тульской области на любом виде транспорта можно будет только при наличии цифрового пропуска, сообщили в правительстве региона.

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Ограничение не распространяется на обращения за экстренной медицинской помощью, другие ситуации, угрожающие жизни и здоровью. Также не понадобится пропуск детям до 14 лет, путешествующим вместе с родителями.

- Требование для въезжающих о самоизоляции на 14 дней сохраняется, - напомнили в правительстве.

Для оформления пропуска необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и установить мобильное приложение ""Госуслуги- стопкоронавирус". Надо ввести личные данные, выбрать цель въезда в Тульскую область или выезда из нее.

На телефон придет QR-код, который следует распечатать или сохранить.

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