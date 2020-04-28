На прошлой неделе из-за укусов клещей в медицинские организации Москвы обратился 51 человек. При этом, рассказали "РГ" в столичном управлении Роспотребнадзора, клещей с московской "пропиской" оказалось только четыре. Остальных насекомых горожане привезли со своих подмосковных дач.

"Вообще, для конца апреля это немного", - прокомментировали в надзорном ведомстве. Сказывается запрет на прогулки по лесам и паркам из-за пандемии коронавируса. Специалисты советуют удвоить бдительность. Насекомые из-за недостатка питания становятся чересчур агрессивными.

"Первая популяция клещей всегда более опасна, поскольку в ней преобладают самки, которым нужно завести и выкормить потомство", - рассказывает доктор ветеринарных наук, академик РАН Федор Василевич. Ученый объясняет: клещи очень плохо видят, а у некоторых вообще нет глаз. Но у насекомых очень развито обоняние, потенциальную жертву они чувствуют за сотни метров.

Обычно, почуяв еду, клещ садится на край травы или листа и, выставив вперед ворсистые лапки, цепляется ими за одежду человека или шерсть животных, словно липучками. В обычное время это не требует от кровососущего больших энергозатрат. Но сейчас-то ни людей, ни животных поблизости нет, все зеленые зоны для посещений закрыты. И клещам приходится прикладывать дополнительные усилия, они в поисках пищи вынуждены преодолевать большие расстояния навстречу людям.

"Активная фаза клещей весной длится примерно 55 дней, потом она спадает. В этом году весна в средней полосе началась раньше, так что активная фаза пойдет на спад уже к третьей декаде мая", - говорит Василевич. Дальше насекомые дадут людям передышку до конца августа, когда у них настанет пора запасаться питательными веществами на зиму, и начнут атаковать вновь. Но осенняя фаза активности, утверждает ученый, не так опасна - самки, выкормившие потомство, уже не так агрессивны.

По словам Василевича, в столичном регионе обитают два вида клещей. Иксодовые, переносящие заболевания, опасные для человека, и дермаценторы, несущие опасность для домашних животных. Они отличаются друг от друга внешним видом: первые просто коричневые, светлеющие после того, как насекомое напьется крови, у вторых на спине цветной, как бы мраморный рисунок.

Специалисты утверждают, что заразиться опасным клещевым энцефалитом, который может привести к органическим поражениям головного мозга, в столичном регионе практически невозможно. Москва, включая присоединенные территории, считается неэндемичной, то есть городские клещи ничем опасным не болеют. А в Подмосковье есть только два муниципалитета, где находили энцефалитных клещей - это Дмитровский и Талдомский городские округа, где, впрочем, о проблеме знают и на противоклещевую обработку год от года средств не жалеют. Но вот случаи менее опасного, но тоже очень неприятного для здоровья боррелиоза, или болезни Лайма, в Москве и области фиксируются регулярно. В этом году, например, уже обнаружено 97 подобных случаев.

Весной клещи активны 55 дней.В этом году активность пойдет на спад в третьей декаде мая

Обезопасить себя от клещей с помощью прививок в этом сезоне уже решили 7,3 тысячи москвичей. В основном те, кто все лето живет на природе или вынужден часто бывать на эндемичных территориях. При этом прививки - совсем не панацея от заражения. Да, смертельный энцефалит привившимся не страшен. Но вот, скажем, от боррелиоза, который приводит к воспалению нервов и мышц, а в тяжелых случаях и к менингиту, прививок нет. Как и от анаплазмоза, эрлехиоза и еще ряда инфекций, которые переносят клещи. "И нужно помнить, что одна самка клеща способна произвести от двух до десяти тысяч яиц. И все появившиеся из них насекомые станут переносчиками тех болезней, которые были у самки", - констатирует Федор Василевич.

А панацея для всех одна - соблюдать меры предосторожности. Не выходить в опасные клещевые места с открытыми участками кожи или в одежде, которую могут легко прокусить клещи. Не садиться на траву в период активности насекомых. Пользоваться репеллентами. И внимательно осматривать себя всякий раз, возвращаясь с прогулок, даже если это прогулка с собакой на расстоянии 100 метров от дома.

Прошлой весной много собак в столичном регионе пострадали от клещевого пироплазмоза. Фото: Аркадий Колыбалов

Собак своих после каждой прогулки стоит осматривать не менее внимательно. В прошлом году в Подмосковье случилась прямо-таки эпидемия пироплазмоза. Эта переносимая клещами болезнь поражает в основном домашних питомцев, многих из которых она убивает. "Так мы потеряли нашего мастифа Трэя, - рассказывает жительница подмосковной Сходни Анастасия Безуглова. - В густой шерсти вовремя не заметили насекомое, забеспокоились только тогда, когда пес стал вялым и начал отказываться от еды. Ветеринар при осмотре нашел клеща и, не дожидаясь результатов лабораторных исследований, назначил нам капельницы. Они не помогли - Трэй умер от пироплазмоза через несколько дней". По словам Анастасии, в ветеринарной клинике вместе с ней было еще несколько владельцев собак, обратившихся к врачам с аналогичной проблемой.

"Собакам, конечно, лучше купить противоклещевой ошейник, - советует Федор Василевич. - Но это не отменяет тщательного осмотра питомца после прогулки". А еще ученый советует приобрести в аптеке клещедер - щипчики, придуманные специально для того, чтобы вынимать присосавшихся насекомых. Они имеют такую конфигурацию, которая не позволит раздавить кровососа, что довольно часто происходит при вытаскивании его пинцетом или ниткой.

Не стоит трогать клеща и руками без перчаток. Если насекомое является переносчиком заболевания, его возбудители будут содержаться в любом секрете. И через мелкие ранки на коже рук, например после свежего маникюра, могут попасть в кровь, даже если клещ присосался не к вам.

К слову, доктор ветеринарных наук Василевич говорит: если клещ просидел на человеке больше двух дней, его практически невозможно самостоятельно извлечь так, чтобы в теле не осталось хоботка. Поэтому, если вы не уверены в том, что насекомое присосалось сегодня или вчера, для его извлечения лучше обратиться в больницу.

Кстати

Где гуляет клещ?

И Москва, и область проводят противоклещевую обработку общественных пространств. Несмотря на это, есть места, где клещи чувствуют себя вполне уютно. Это особо охраняемые территории, на которых химическая противоклещевая обработка запрещена. К таким относится, например, национальный парк "Лосиный остров". Также в списке облюбованных клещами территорий значатся парки "Серебряный бор", Филевский и Битцевский, леса Зеленограда и Новой Москвы. В лесах вообще стоит быть предельно внимательными - клещи любят прятаться в молодой поросли и сухом валежнике.