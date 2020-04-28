Все больше современных технологий приходит в столичные магазины. Уже есть тележки с зарядными устройствами, e-ценники, кассы самообслуживания, а теперь появились и умные весы. К ним не надо стоять в очереди, они установлены на кассе и за секунду распознают фрукты, овощи и конфеты, выдавая точный вес и ценник.

Весовые товары входят в 30 процентов чеков москвичей. Напомню, на днях Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям торговли запретить покупателям самим взвешивать продукты, чтобы избежать риска заражения в очередях у весов самообслуживания. Сейчас такое ожидание небезопасно. Предприниматели решили поставить на кассы умные весы, которые с помощью камеры автоматически взвешивают от 160 до 180 различных весовых товаров из ассортимента магазина.

Арифметика простая. Если в торговом зале нет весов самообслуживания, кассир самостоятельно вбивает в компьютер специальный код товара из 3-8 цифр, чтобы получить чек. В течение часа он взвешивает продукты примерно 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунды. "Умные весы позволяют ускорить операции: покупателю не нужно искать весы самообслуживания, а персоналу - запоминать код товара. Обслуживание покупателей происходит гораздо быстрее. Только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 тысяч человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов", - рассказал Сергей Попов, директор по операциям и розничным технологиям торговой сети "Пятерочка".

Весы установлены пока в десяти супермаркетах. Скоро новые устройства появятся еще в ста торговых точках

Пока умные весы установлены в 10 магазинах Москвы, но в ближайшее время появятся еще в ста торговых точках.