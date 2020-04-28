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28.04.2020 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Брянской области число погибших пациентов с COVID-19 выросло до шести

Текст: Татьяна Ткачева (Брянск)

Число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе с начала эпидемии достигло шести человек.

Во вторник 28 апреля оперативный штаб Брянской области известил о том, что COVID-19 унес жизни двух мужчин. Они скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием.

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"Одному из них было 56 лет, другому - 71 год. Оба страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе проведено 12 114 исследований на наличие коронавирусной инфекции, диагноз подтвердился в 668 случаях. Почти половина заболевших проживает в Брянске, 125 человек уже выздоровело.

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