Плюс дороги и кемпинги

В Ярославской области совсем недавно даже создали специальную карту для индивидуальных путешественников, которые захотят приехать в регион из мегаполисов или из других регионов. Причем в ее разработке участвовал не только профильный департамент и муниципалитеты, но и общественная организации автопутешественников.

- Предстоящий туристический сезон будет сложным с точки зрения экономики, - не приукрашивает действительность директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. -Люди будут сокращать расходы и экономить на своем отдыхе. Такие меры потребуют специального бюджетного предложения для туристов. Путешествие на своем автомобиле - один из способов удешевления туристической поездки.

На эту "карту для караванеров" нанесены больше 30 пунктов для организации кемпингов: один в Ярославле, четыре в Рыбинске, десять в Рыбинском районе, шесть в Ростове Великом и Ростовском районе, по два в Некрасовском и Переславском, по одному в Брейтовском, Угличском, Мышкинском и Тутаевском районах. В Угличе будут развернуты три площадки. Причем руководство областной туротраслью обещает, что новые объекты приема автотуристов емкостью 16 - 40 автомобилей со временем будут еще добавляться. Кроме того, в каждой такой точке будет водоснабжение, электричество и автозаправки - неподалеку.

Кстати, хорошая новость для любителей покрутить баранку в выходные и отпускные дни - апрельское постановление правительства РФ N 465, согласно которому федеральная автодорога Р-132, до недавнего времени пролегавшая от Рязани до Калуги, существенно прибавила в протяженности и оказалась закольцована. А поскольку она теперь проходит через многие города "Золотого кольца" и действительно представляет собой условную окружность, ее в честь турмаршрута и назвали. Полностью эта трасса теперь выглядит так: Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль. А это значит, что средств на содержание всех этих бывших региональных участков трассы, нередко вгоняющих автомобилистов в глубокое уныние, должно выделяться заметно больше. И хотя в этом сезоне качество дороги вряд ли заметно вырастет, гладкое асфальтовое будущее уже просматривается.

Вернуться к жизни

- В этот период невозможности реальных поездок мы очень много работаем с туристическим бизнесом, создаем виртуальные, мотивационные туры, с которыми можно сегодня знакомиться, составлять маршруты, планировать поездки. Понятно, что после снятия ограничений к докризисным цифрам мы вернемся не сразу, однако отрасль туризма, как правило, первая реагирует на кризисы, но и восстанавливается потом быстрее всех. Это очень мягкий, гибкий сектор, который быстро подстраивается под изменения, быстро сжимается и быстро разворачивается, - уверена Юлия Рыбакова. - При этом у нас опять открывается прекрасный шанс для развития внутреннего российского туризма. Потому что, конечно, первыми путешественниками будут наши соотечественники

По мннию специалистов, после COVID-19 будет востребован загородный отдых

По мнению специалистов, кроме "старого доброго" культурного туризма, после COVID-19 будет востребован загородный отдых, "потому что люди дома насидятся", а также "продукт в логике ЗОЖ" - с двигательной активностью, элементами оздоровления, восстановления, прогулками и хорошим питанием. Кстати, по данным департамента туризма, уже сейчас в Ярославской области вырос спрос на дома, в том числе загородные, для длительного пребывания - жилье бронируется более чем на 28 дней. Часто такие варианты выбирают жители мегаполисов, а также менее крупных городов, работающие "на удаленке". Из предложения для таких клиентов в регионе создали турпродукт "Кабинет с видом на Волгу".

Свои - надежнее

Представители ресторанного и гостиничного бизнеса предполагают, что на восстановление прежних оборотов времени потребуется много, а предстоящее лето может оказаться совсем не "тучным". Кроме того, когда условия позволят, откроются далеко не все рестораны, гостиницы и другие предприятия, формирующие туристическую инфраструктуру.

- Мы переформатировали бизнес. Гостиницы законсервировали с 28 марта, сотрудников сохранили. Рестораны закрыты, работают на доставку. Но я могу сказать абсолютно четко: огромное количество предприятий общественного питания, гостиниц не смогут открыться, - говорит известный в Ярославле предприниматель из сферы туризма Александр Седухин. - Потому что в марте мы остались без возможности зарабатывать. Сейчас мы в стадии оформления кредитов на зарплаты под нулевую ставку. Но эти деньги придется тоже отдавать, а спрос сразу не восстановится. По моим ощущениям, наши предприятия смогут открыться не раньше июня - июля. То есть у нас впереди еще очень длительный период простоя. И, наверное, все-таки нужно думать о каких-то субсидиях для максимально пострадавших отраслей. Возможно, о пополнении оборотных средств на специальных условиях... Это тоже позволило бы нам, условно говоря, к зиме выстоять и начать уже работать.

Деньги тем временем требуют владельцы арендуемых помещений, ресурсоснабжающие организации.

- Сегодня уже письма пошли во многие рестораны и гостиницы от ресурсников: платите авансом, не заплатите - отключим, - озвучивает лишь одну проблему Седухин. - А где взять эти авансовые платежи, если деятельность не ведется?

Неожиданную "свинью" подложил, по мнению представителей гостиничного бизнеса, и крупнейший сервис бронирования отелей, штаб-квартира которого расположена в одной из европейских стран: там попросили всех пользователей заплатить комиссию, несмотря на то, что отели с марта в простое. Договор есть договор, заявили отельерам.

- Мы ждем консолидированной позиции от профессионалов гостиничного сегмента, и я знаю, что с их стороны сейчас прорабатывается обращение об ограничении переговоров с этой компанией, потому что она в условиях кризиса ведет себя, мягко говоря, своеобразно, - сообщила Юлия Рыбакова.

В результате вся эта ситуация просто, видимо, ускорит процесс импортозамещения в сфере бронирования.

- Российские разработчики платформ бронирования сейчас готовы подставить нам плечо, - говорил Александр Седухин. - Мы давно со многими из них работаем, и я очень надеюсь, что сейчас объем бронирования будет смещаться в сторону наших российских платформ и разработок. Соответственно, и деньги большей частью будут оставаться в России, а не за рубежом.

Дословно

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- Я внес на рассмотрение в Ярославскую областную Думу законопроект о мерах поддержки предпринимателей. Предлагаем: освободить организации и индивидуальных предпринимателей от уплаты транспортного налога в 2020 году; освободить за 2020 год от налога на имущество субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе гостиницы и организации, осуществляющие сухопутные пассажирские перевозки; снизить налоговые ставки для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, но при условии сохранения не менее 90 процентов среднесписочной численности работников в этом году. Подчеркну, что все это касается только предприятий из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. На помощь им из областного бюджета планируется потратить 485 миллионов рублей. Будем считать их не расходами, а инвестициями в будущее нашей экономики.

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