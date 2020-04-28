В медучреждениях Москвы поставили 100 тыс. экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID-19

В столице наращивают возможности для проведения тестирования на коронавирус. 100 тыс. экспресс-тестов, в частности, поставлено специально для взятия анализов у всех медработников города на определение наличия иммунитета к COVID-19. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам:

- Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тыс. тест-систем.

Более 20 тыс. анализов в сутки делается в городских, федеральных и частных лабораториях. В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID. Организован и скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полицейских.