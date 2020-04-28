Новости

Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы 10:18
В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом 10:12
В Астрахани закрыли общежитие вуза из-за COVID-19 у студентов 10:09
Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году 10:08
Почта Mail.ru запустила планировщик дел 10:06
Электрокроссовер BMW iX3 показали раньше срока без ведома компании 10:00
В Саратовской области число заболевших COVID-19 достигло 359 09:55
Египет продлил режим ЧП еще на 3 месяца 09:53
В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус 09:50
ООН: Возвращения мира к "старой нормальности" не будет 09:50
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима 09:49
В России снизились продажи антисептиков 09:46
В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19 09:33
В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом 09:27
Россиян предупредили о "другой жизни" после пандемии COVID-19 09:26
В Приангарье горит более пяти тысяч гектаров тайги 09:23
Акция "Бессмертный полк Киргизстан" пройдет в онлайн-режиме 09:20
Уральцам предложили стать голосами героев Великой Отечественной войны 09:15
"Копейка" в идеале, которую женщина отобрала у сына, простояла 30 лет 09:13
Разведка США неоднократно предупреждала Трампа об опасности COVID-19 09:12
Турнир Bellator в России перенесен на 2021 год 09:08
Раненного при взрыве автомобиля жителя Волгограда прооперировали 09:08
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы "Метростроя" 09:07
Видео: байкер упал с мотоцикла, но сумел догнать его и снова оседлать 09:01
Жителя Казани похитили на автомойке ради Mercedes-Benz 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Донорами плазмы в столице стали уже 130 человек, выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Московские центры приглашают переболевших COVID-19 стать донорами плазмы

- Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению Клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и ряде других стран.

Донором плазмы крови может стать человек, переболевший коронавирусной инфекцией, в возрасте от 18 до 55 лет, без хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Тем, кто готов сдать плазму крови, нужно позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Взятые в банке кредиты позволят бизнесу выплатить сотрудникам 15 млрд
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Вирусолог сообщил о скором снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции