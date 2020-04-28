В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Донорами плазмы в столице стали уже 130 человек, выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению Клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и ряде других стран.

Донором плазмы крови может стать человек, переболевший коронавирусной инфекцией, в возрасте от 18 до 55 лет, без хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Тем, кто готов сдать плазму крови, нужно позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.