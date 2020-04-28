В Москве более 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ взяты под постоянное меднаблюдение

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на сегодня в столице лечение на дому проходят около 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ. Она рассказала:

"Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у больного состояние легкое, и он может оставаться дома, назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. На сегодня в Москве около 20 тысяч пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей".

Решение, оставаться ли человеку дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или его необходимо госпитализировать, принимает врач.

В амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования. Всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которого выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

"У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии, - продолжила Анастасия Ракова. - Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике. Если это первая или вторая стадия то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу".