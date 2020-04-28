В Москве начали раздавать еду нуждающимся

Волонтеры благотворительного фонда "Дари еду" совместно с "Яндексом" начали развозить еду нуждающимся в Москве и Подмосквье, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, Воронеже и Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

Боксы благотворительного фонда "Дари еду" можно найти во многих магазинах, где любой желающий может оставить продукты для многодетных семей, инвалидов и пожилых людей. Затем волонтеры собирают из этих продуктом наборы и разносят их по домам. В рамках проекта "Помощь рядом" они смогут бесплатно ездить на такси и успеют посетить больше людей.

- Важно объединить усилия по поддержке нуждающихся. Мы готовы работать со всеми, кто хочет помочь: магазинами, ресторанами, производителями и волонтерами. Вместе мы сможем сделать очень много, - говорит Игорь Шатунов, руководитель благотворительного фонда "Дари еду".

С начала апреля фонд собрал 25 тонн продуктов и поддержал 1500 семей, или 3000 человек. Каждая семья получила продуктовый набор весом 7-8 кг, он включает базовые продукты: крупы, макароны, консервы, растительное масло, муку и сладости.