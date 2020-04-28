В Москве почти половина новых заболевших младше 45 лет

В столице подтверждено 3075 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего в городе в настоящее время зарегистрировано 48 426 случаев коронавируса.

Среди вновь заболевших 42,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65, 8% - от 66 до 79, еще 4,5% - старше 80 лет. Дети - 7% среди заболевших. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди уже находятся под медконтролем.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте.