Новости

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе 10:25
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы 10:18
В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом 10:12
В Астрахани закрыли общежитие вуза из-за COVID-19 у студентов 10:09
Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году 10:08
Почта Mail.ru запустила планировщик дел 10:06
Электрокроссовер BMW iX3 показали раньше срока без ведома компании 10:00
В Саратовской области число заболевших COVID-19 достигло 359 09:55
Египет продлил режим ЧП еще на 3 месяца 09:53
В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус 09:50
ООН: Возвращения мира к "старой нормальности" не будет 09:50
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима 09:49
В России снизились продажи антисептиков 09:46
В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19 09:33
В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом 09:27
Россиян предупредили о "другой жизни" после пандемии COVID-19 09:26
В Приангарье горит более пяти тысяч гектаров тайги 09:23
Акция "Бессмертный полк Киргизстан" пройдет в онлайн-режиме 09:20
Уральцам предложили стать голосами героев Великой Отечественной войны 09:15
"Копейка" в идеале, которую женщина отобрала у сына, простояла 30 лет 09:13
Разведка США неоднократно предупреждала Трампа об опасности COVID-19 09:12
Турнир Bellator в России перенесен на 2021 год 09:08
Раненного при взрыве автомобиля жителя Волгограда прооперировали 09:08
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы "Метростроя" 09:07
Видео: байкер упал с мотоцикла, но сумел догнать его и снова оседлать 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус

Текст: Александр Мелешенко

В Москве каждый день делают 25 тысяч тестов на коронавирус - анализ сдают все, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, а также пациенты неинфекционных больниц. В сутки на 100 тысяч человек в городе приходится 3,8 тыс. тестирований, что делает столицу безусловным лидером по этому показателю среди других регионов страны, сообщает официальный сайт мэрии mos.ru.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Анализы на коронавирусную инфекцию делают не только городские, но и федеральные и частные лаборатории. Тесты также регулярно сдают сотрудники полиции и служб ЖКХ, медицинские и социальные работники - люди, которые по долгу службы часто контактируют с горожанами.

Для анализа на коронавирус обычно берут мазок из носа и ротоглотки, но врач может назначить и другие исследования. Положительные тесты городских лабораторий могут дополнительно перепроверяться в федеральных центрах.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Взятые в банке кредиты позволят бизнесу выплатить сотрудникам 15 млрд
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Вирусолог сообщил о скором снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции