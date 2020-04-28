В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус

В Москве каждый день делают 25 тысяч тестов на коронавирус - анализ сдают все, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, а также пациенты неинфекционных больниц. В сутки на 100 тысяч человек в городе приходится 3,8 тыс. тестирований, что делает столицу безусловным лидером по этому показателю среди других регионов страны, сообщает официальный сайт мэрии mos.ru.

Анализы на коронавирусную инфекцию делают не только городские, но и федеральные и частные лаборатории. Тесты также регулярно сдают сотрудники полиции и служб ЖКХ, медицинские и социальные работники - люди, которые по долгу службы часто контактируют с горожанами.

Для анализа на коронавирус обычно берут мазок из носа и ротоглотки, но врач может назначить и другие исследования. Положительные тесты городских лабораторий могут дополнительно перепроверяться в федеральных центрах.