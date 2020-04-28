В Подмосковье запустили телеконсультации для беременных

Министерство здравоохранения Московской области предложило беременным жительницам региона новую услугу. Будущие мамы теперь могут получить телеконсультацию врача.

Коронавирус внес свои коррективы в систему наблюдения беременных - многие женские консультации сократили плановые приемы. Чтобы не оставлять будущих мам без медицинского наблюдения, им предлагают онлайн-консультации. Всем беременным были разосланы письма с предложением воспользоваться новой услугой. Причем, утверждают в минздраве, консультировать мамочек будут врачи ведущих перинатальных центров области. Они ответят на вопросы, оценят самочувствие, а при необходимости пригласят на очную консультацию.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь регистрацию на портале Госуслуг.