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28.04.2020 13:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Владимир Ефимов: Угрозы безработицы в Москве нет

Текст: Ангелина Зеленькова

Баланс на рынке труда в Москве сохраняется, большой угрозы роста безработицы пока нет. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По его словам, данные статистики по регистрируемой безработице показывают незначительный прирост. Напомним, до пандемии уровень безработицы в городе был 0,4%.

"Порядка 27 тысяч человек зарегистрировались на бирже труда. Если говорить в целом про уровень безработицы, он составляет сейчас порядка 0,8%, это очень низкий показатель", - отметил Владимир Ефимов.

Он добавил, что на рынке труда в Москве есть баланс. Количество зарегистрированных безработных выросло из-за того, что после повышения выплаты неработающим москвичам многие жители столицы решили воспользоваться своим правом. Заммэра отметил, что всего в Москве работают около 7,8 млн человек.

"На сегодняшний момент количество вакансий превышает 300 тысяч", - заключил он.

С 26 марта карьерные консультанты центра занятости нашли работу порядка 1400 москвичам.

Справка "РГ"

Чтобы встать на учет в Центр занятости, нужно отправить через mos.ru скан или фото паспорта, трудовой книжки и реквизиты счета, куда будут перечисляться соцвыплаты. На все вопросы по выплатам и вакансиям ответят операторы центра по телефону: 8 (495) 679-79-69.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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