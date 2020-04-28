Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса власти обсудили с Роспотребнадзором и крупными предприятиями. Когда в городе начнут открываться организации, чиновник не уточнил. Но подчеркнул: все будет зависеть от решения эпидемиологов.

- На этой неделе досогласуем с Роспотребнадзором и предприятиями набор стандартных требований, которые необходимо будет выполнять, - сказал Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24". - Нужно проработать поэтапность требований, чтобы у всех предприятий в Москве была возможность подготовиться.