Волонтеры и кинологи помогают пожилым москвичам ухаживать за собаками

Одна из проблем, с которой столкнулись пожилые москвичи во время самоизоляции, это уход за домашними питомцами. Ведь гулять с ними можно не далее чем в 100 метрах от дома. Какая же это прогулка, скажем, овчарке или догу, если выходить на улицу нельзя. На помощь приходят социальные волонтеры. Уже 120 собак имеют своих постоянных волонтеров на период самоизоляции хозяев.

По данным волонтерского штаба центра "Моя карьера", более двух третей запросов на оказание помощи поступает именно от владельцев домашних животных. Соцволонтеры откликаются на такие просьбы. Они провели на прогулках с собаками уже более 4 тысяч часов.

Если собака весит до 10 килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций. Но все это непросто, рассказывает директор центра "Моя карьера" Ирина Швец. Многие собаки отказываются гулять с чужим человеком. Поэтому приходится привлекать к прогулкам более 30 профессиональных кинологов и закреплять их на постоянной основе за подопечными. С каждой конкретной собакой гуляет один и тот же человек. Так животное испытывает меньше стресса и легче адаптируется к новым условиям.

Справка "РГ"

Если вам нужна помощь, необходимо обратиться по телефону горячей линии комплекса социального развития Москвы 8 (495) 870-45-09. Каждый, кто нуждается в социальной помощи, будет ей обеспечен. Социальные помощники и волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.