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28.04.2020 14:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителя Мурома с COVID-19 госпитализировали по решению суда

Текст: Татьяна Ткачева

Во Владимирской области больного с коронавирусом отправили в стационар по решению суда. Добровольно сдаваться врачам мужчина отказывался и нарушал режим изоляции.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, информация о проблемном пациенте поступила из городской больницы № 3 в Муроме.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Постановление об изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра вручено гражданину только на четвертые сутки с момента его вынесения, так как при посещении медицинскими работниками по указанному в постановлении адресу дверь не открывали, - отметили в ведомстве. - Со слов соседей, данный гражданин периодически нарушал режим изоляции, появлялся на улице. В связи с этим осуществление регулярного медицинского наблюдения невозможно".

Специалисты Роспотребнадзора подали в Муромский городской суд исковое заявление о принудительном помещении "отказника" под медицинское наблюдение в связи с выявлением у него новой коронавирусной инфекции. Решением суда от 27 апреля эти требования были поддержаны и обращены к немедленному исполнению. Пациент будет находиться в стационаре до полного выздоровления.

В тот же день, 27 апреля, аналогичное решение впервые вынесли в Воронежской области. Дело по иску Роспотребнадзора рассмотрел Богучарский районный суд. Речь шла о 43-летней местной жительнице, которая заразилась коронавирусом после контакта с другим больным.

"Гражданка от стационарного лечения отказалась, от медицинского осмотра отказалась. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для окружающих, судьей вынесено решение о принудительном помещении на стационарное лечение", - отметили в Богучарском суде.

Женщина пробудет в больнице до тех пор, пока не получит двукратный отрицательный анализ на наличие коронавируса.

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