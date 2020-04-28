Барсуки и еж из приморского нацпарка прошли медосмотр

Ученые проверяют диких зверей приморского нацпарка "Земля леопарда" на наличие инфекций. Медосмотр проводят, чтобы обезопасить их крупных краснокнижных соседей - дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Как сообщает пресс-служба природного резервата, вызвать животных "на прием к врачу" непросто. Поэтому их ветеринары находят благодаря живоловушкам - специальным контейнерам с приманкой. При этом временная потеря свободы зверей почти не пугает: многие из них приходят есть туда чуть ли не каждый день. Поэтому местоположение ловушек приходится менять.

"Пациентами" пока стали лишь барсуки и еж. Их временно обездвиживают, взвешивают,берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. Материалы отправляют в ветлабораторию и уже там определяют наличие инфекций.

- Предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка радуют: обследованные животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы, - сказал заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Юрий Дарман.