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28.04.2020 06:28
Проект: В регионах

Губернатор Забайкалья попросил президента РФ помочь в борьбе с пожарами

Текст: Дина Непомнящая
Предоставить Забайкалью дополнительное финансирование и технику для обеспечения пожарной безопасности попросил губернатор региона Александр Осипов у президента России Владимира Путина. Глава края пояснил, что ежегодные пожары возникают здесь из-за особенностей климата и, чтобы справиться с ними, необходима помощь федерального центра.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

- В Забайкалье большая площадь лесного массива, нам недостаточно сил и средств для охвата всей территории. Выделили в прошлом году значительное количество техники, благодаря этому, несмотря на семь тысяч возгораний, мы населенные пункты защитили. Но ежегодно у нас люди подвергаются опасности из-за огня, - рассказал Александр Осипов.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Он сообщил, что в сейчас региону не хватает 441 единицы лесопожарной техники. А дополнительное финансирование необходимо для содержания лесопожарных формирований и увеличения зарплат сотрудникам, задействованным на тушении пожаров, для опашки и подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону, разработки плана противопожарных мероприятий. Кроме того, губернатор предложил сформировать единый центр ответственности на базе МЧС, который бы контролировал действия по тушению всех пожаров.

Владимир Путин согласился, что ситуация с пожарами не должна оставаться без внимания.

- Сейчас все усилия сосредоточены, прежде всего, на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам жизни и безопасности людей. Тем более, когда наступил весенне-летний период, а значит, возрастают риски сезонных природных бедствий: пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федерального округов. В ряде регионов уже достаточно сложная обстановка. В каждом субъекте должна быть стопроцентная готовность на любые возникновения ЧС, - подчеркнул президент.
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Глава государства пообещал, что проблемы Забайкальского края будут рассмотрены, после чего определятся варианты возможного финансирования.

Отметим, что по просьбе Александра Осипова, в регионе уже усилили федеральную группировку "Авиалесоохраны".

Справка "РГ"

С начала пожароопасного сезона 2020 года в Забайкалье зафиксировано более 570 природных пожаров. Введен режим ЧС. Запрещено посещение лесных территорий, разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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