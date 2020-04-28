В 52 городах начали снижаться цены на квартиры

Цены на вторичное жилье начали снижаться, сообщает портал "Мир квартир". В среднем цены на квартиры снизились в апреле на 1,9%. Стоимость понизилась в 52 из 70 крупных городов (с населением более 300 тысяч человек), в 16 городах она выросла, в 2 осталась на прежнем уровне.

Больше всего вторичное жилье подешевело в Якутске (-4,8%), Красноярске (-4,1%), Архангельске (-4%), Екатеринбурге (-3,6%), Симферополе (-3,5%), Казани (-3,3%), Краснодаре (-3,3%), в Московской (-3,2%) и Ленинградской (-3%) областях и Нижнем Тагиле (-2,8%).

Москва заняла 13 место: цена квадратного метра упала в апреле на 2,4%, до 228 тыс. рублей. Квартиры в Санкт-Петербурге подешевели на 1,9%.

Городов, где "квадрат" вырос более чем на 1%, всего шесть: Череповец (+3,4%), Владимир (+3,1%), Махачкала (+3%), Набережные Челны (+2,9%), Новокузнецк (+2,6%) и Рязань (+2%).

"Вторичный рынок, обычно столь консервативный, на этот раз отреагировал на ситуацию довольно чутко. Видимо, собственники квартир осознают, насколько серьезна ситуация в экономике, и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Они понимают, что льготная ипотека под 6,5% перетянет оставшийся спрос со "вторички" на новостройки", - отмечает гендиректор портала Павел Луценко. По его мнению, собственники жилья сейчас либо постараются побыстрее продать свою недвижимость, либо снимут ее с продажи до лучших времен. "Если так пойдет и дальше, цены на вторичку могут упасть на 5-10% в среднесрочной перспективе и до 15-20% до конца года", - прогнозирует Луценко.

По итогам I квартала вторичные квартиры, напротив, подорожали на 1,7% (лидером стал Красноярск, где цены выросли на 5,2%). Это было связано, в первую очередь, с ажиотажным спросом на жилье в конце марта. Из-за обвала цен на нефть и изменения курса рубля покупатели вкладывали в недвижимость свободные средства, а также стремились поскорее решить квартирный вопрос, опасаясь повышения ставок по ипотеке.