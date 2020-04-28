В Хабаровском крае ищут родных воина, погибшего в Чечне в 1942 году

В Хабаровском крае чеченские волонтеры ищут родных солдата, погибшего под Грозным в годы Великой Отечественной войны, сообщает портал "Открытые НКО".

Активисты общественной организации "Наш дом - город Грозный" запустили всероссийскую акцию "Я вернулся, мама". Они разыскивают родственников красноармейцев, отдавших свою жизнь в 1942 году при обороне Грозного и похороненных в братских могилах. Впоследствии они передают в специальных контейнерах землю на их родину и свидетельства, подтверждающие захоронение.

Среди захороненных в братских могилах бойцов есть и один уроженец Хабаровского края. Но вероятно, что его родные до сих пор ничего не знают о том, где он погиб.

"Кривошеев Павел Степанович, "1920 -26.09.1942", красноармеец. Место рождения: Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, уч. 1, бар. 139-13", - вот все, что известно о солдате.

Недавно 80-летний Ким Цыбиков из Бурятии нашел своего папу, который во время войны был пулеметчиком, погиб под Грозным и похоронен на городском грозненском кладбище. Информацию о солдатах, призванных на фронт из Иркутской области, случайно увидела правнучка героя.