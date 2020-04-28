В Якутске руководитель компании осужден за разлив нефтяных отходов

Генеральный директор судоходной компании "Якутск" признан виновным в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами, повлекшем загрязнение окружающей среды.

Резонансное ЧП произошло весной 2018 года. Якутский городской суд установил, что руководитель предприятия разместил не очищенное от нефтяных отходов судно в водоохранной зоне речного порта Якутска, неподалеку от городского водозабора. Во время ледохода содержимое трюмов вылилось в реку Лену, загрязненной оказалась акватория площадью 99 тысяч квадратных метров. Возникла прямая угроза загрязнения водозабора и, соответственно, системы водоснабжения города.

А после спада воды отходы нефтепродуктов осели на береговой линии и на расположенных вдоль берега участках граждан.

"Общий размер вреда, нанесенный водному объекту и почве, составил более 14 млн. рублей, размер ущерба, причиненного гражданам, составил более 12 млн. рублей", - сообщила во вторник Якутская транспортная прокуратура.

Подсудимый вину не признал, однако суд посчитал ее доказанной.

Генеральный директор приговорен к штрафу в 280 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворены заявленные гражданские иски на общую сумму более 12 миллионов.

Приговор в законную силу не вступил.