Новости

Билл Гейтс: Мир вернется к нормальной жизни только через год 05:45
Вертолетчики РФ провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке 05:36
Сахалинские власти заинтересовались ситуацией с птицами в порту 05:36
В Якутске руководитель компании осужден за разлив нефтяных отходов 05:21
В Китае за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом 05:15
Барсуки и еж из приморского нацпарка прошли медосмотр 05:11
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США 04:56
Трамп опроверг слухи о возможности переноса выборов 04:48
В Хабаровском крае ищут родных воина, погибшего в Чечне в 1942 году 04:37
ООН: Дальнейшее распространение COVID-19 грозит голодом Западной Африке 03:57
В ООН заявили о необходимости охраны труда работников в условиях пандемии 03:28
Президент Египта объявил о продлении в стране режима ЧП 03:09
Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США 02:54
ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано 85,5 тысячи новых случаев заражения 02:17
Многомиллионный штат Техас с первого мая снимет домашний карантин 01:36
Власти Кипра начнут принимать туристов в июле 01:28
Трамп заявил о разработке для штатов плана тестирования на коронавирус 00:56
Мясников: Ситуация с коронавирусом - репетиция перед новой эпидемией 00:45
Столице Южной Осетии вернули название Сталинир 00:31
Власти Москвы раскрыли результаты лечения коронавируса новым способом 27.04.2020
В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек 27.04.2020
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая 27.04.2020
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом 27.04.2020
Гроссмейстер Непомнящий проиграл в пятом туре онлайн-супертурнира 27.04.2020
ВОЗ опасается вспышек кори и полиомиелита из-за пандемии COVID-19 27.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 05:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске руководитель компании осужден за разлив нефтяных отходов

Текст: Владимир Таюрский

Генеральный директор судоходной компании "Якутск" признан виновным в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами, повлекшем загрязнение окружающей среды.

Резонансное ЧП произошло весной 2018 года. Якутский городской суд установил, что руководитель предприятия разместил не очищенное от нефтяных отходов судно в водоохранной зоне речного порта Якутска, неподалеку от городского водозабора. Во время ледохода содержимое трюмов вылилось в реку Лену, загрязненной оказалась акватория площадью 99 тысяч квадратных метров. Возникла прямая угроза загрязнения водозабора и, соответственно, системы водоснабжения города.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

А после спада воды отходы нефтепродуктов осели на береговой линии и на расположенных вдоль берега участках граждан.

"Общий размер вреда, нанесенный водному объекту и почве, составил более 14 млн. рублей, размер ущерба, причиненного гражданам, составил более 12 млн. рублей", - сообщила во вторник Якутская транспортная прокуратура.

Подсудимый вину не признал, однако суд посчитал ее доказанной.

Генеральный директор приговорен к штрафу в 280 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворены заявленные гражданские иски на общую сумму более 12 миллионов.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника