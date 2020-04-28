Сообщения МЧС и Рослесхоза о борьбе с природными пожарами снова стали напоминать фронтовые сводки. Сильная жара на востоке страны способствует распространению огня в лесах и на полях. Вчера в Красноярский край отправлены дополнительные силы пожарных-десантников.

- В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в 3 раза, в Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза, - так накануне охарактеризовал ситуацию с пожарами в стране глава МЧС России Евгений Зиничев.

Благодаря космическому мониторингу и работе беспилотников за неделю выявлено более 11 тысяч термических точек. Сейчас в 11 субъектах Сибири и Дальнего Востока продолжают действовать 107 очагов природных пожаров.

К счастью, вчера там в некоторых районах прошли дожди, но кардинально это ситуацию не поменяло. По прогнозу специалистов Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, угроза перехода пожаров на населенные пункты в РФ в ближайшие две недели только возрастет.

При этом из-за облачности не все термические точки удастся выявить с помощью космического мониторинга. Их реальное количество может оказаться выше более чем на 50 процентов. Поэтому лесным ведомствам Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской области, Тывы и Бурятии поручено обеспечить наращивание сил.

- Также регионам поручено усилить профилактическую работу с населением, чтобы снизить риски возникновения лесных пожаров. Республике Тыва рекомендовано ввести режим ЧС в лесах регионального уровня, - сказано в сообщении пресс-службы лесного ведомства России.

Сейчас, по данным Рослесхоза, самая серьезная ситуация в Забайкальском крае. Там организовано тушение 18 пожаров на землях лесного фонда на площади более 27 тысяч гектаров. В Бурятия тушат 4 пожара на площади 10 тысяч гектаров, в Тыве - 4 пожара на 5 тысячах гектаров, а в Иркутской области - 9 пожаров примерно такой же площади. По количеству пожаров лидер - Красноярский край. Там - 20 пожаров. Первый лесной пожар в этом году возник в Красноярском крае 27 марта на территории Минусинского лесничества. С того времени в регионе ликвидировано 370 лесных пожаров.

- В целом сейчас в этих регионах задействованы более 2,9 тысячи человек и 570 единиц наземной техники. Помощь Забайкальскому и Красноярскому краям в стабилизации обстановки оказывают 203 авиапожарных "Авиалесоохраны", - сообщили в Рослесхозе.

По сообщениям метеорологов, в ближайшие трое суток помощи от погоды не ожидается. Прогнозы тепла по югу Красноярского края, западу Иркутской области и Республики Бурятия - примерно до +26°С.

А помимо жары еще добавится и ветреная погода. На востоке Бурятии, Иркутской области, на юге Красноярского края ветра по прогнозу смогут достигать 19-21 метров в секунду, а это более 70-80 километров в час. На востоке Забайкальского края, юге Республики Тыва также ожидается дефицит осадков.

В МЧС и Рослесхозе накануне обновили тревожную сводку. По их информации, сейчас режим ЧС введен в 7 субъектах РФ. А особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.