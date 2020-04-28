Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск

Пепел от вулкана Эбеко выпал в городе Северо-Курильске (остров Парамушир).

Выброс из жерла исполина зафиксировали сегодня утром. Его высоту ие удалось определить из-за облачности, рассказал ТАСС ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.

Пеплопад в городе начался в 9:10 по местному времени и длился три минуты. Местные жители распространили в соцсетях многочисленные фото и видео с его последствиями.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.