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28.04.2020 07:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск

Текст: Юлия Гарднер

Пепел от вулкана Эбеко выпал в городе Северо-Курильске (остров Парамушир).

Фото: iStock
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту семь километров

Выброс из жерла исполина зафиксировали сегодня утром. Его высоту ие удалось определить из-за облачности, рассказал ТАСС ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.

Пеплопад в городе начался в 9:10 по местному времени и длился три минуты. Местные жители распространили в соцсетях многочисленные фото и видео с его последствиями.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

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