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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взгляд на будущее

Эксперты рассказали, каким станет мир после пандемии
Текст: Гульназ Данилова ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)
28 апреля в Башкирии прошла первая международная онлайн-конференция "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии". 100 спикеров из 25 стран рассказали о том, как изменится наша действительность после пандемии.

Сопредседатель форума ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов отметил, что мозговой штурм с участием лучших международных и российских экспертов сможет качественно повлиять на процесс выхода из кризиса в глобальном масштабе.

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота также считает, что международное сотрудничество - одно из важнейших условий выхода из кризиса с наименьшими потерями.

Фото: iStock
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Что касается потерь, то их оценивают по-разному. Так, известный российский экономист Игорь Юргенс приводит мнение некоторых экспертов о том, что Россия потеряет шесть процентов ВВП, но если после майских праздников начнется восстановление отдельных производств, то три процента.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, экономическая модель ресурсной экономики с падением цен на нефть приведет к тому, что страна сильно потеряет в доходах. И это не может не сказаться на уровне жизни населения. Поэтому надо поддержать малый и средний бизнес.

- Нынешний кризис рискует быть более острым, чем тот, который страна пережила в 2009 году, - привел мнение экспертов Игорь Юргенс. - Это кризис не циклический и не кризис перепроизводства, а скорее наоборот: успешные производства для сохранения жизни своего персонала прекращают производить. Это впервые происходит в истории.

По прогнозу, озвученному генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, на восстановление российской экономики после пандемии коронавируса потребуется от трех до пяти лет.

На восстановление российской экономики после пандемии потребуется от трех до пяти лет

По словам Игоря Юргенса, цифровизация в некоторых отраслях шагнула за один месяц быстрее, чем за три последних года. Сопредседатель "Деловой России" Алексей Репик увидел в этом и новую проблему - развитие технологий не будет успевать за обеспечением цифровой безопасности. И ее придется решать достаточно быстро. Общее мнение всех участников конференции: какими будут экономика и общество после окончания пандемии коронавируса, во многом зависит от того, какие шаги предпримут национальные правительства сейчас.

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