Эксперты рассказали, каким станет мир после пандемии

Сопредседатель форума ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов отметил, что мозговой штурм с участием лучших международных и российских экспертов сможет качественно повлиять на процесс выхода из кризиса в глобальном масштабе.
Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота также считает, что международное сотрудничество - одно из важнейших условий выхода из кризиса с наименьшими потерями.
Что касается потерь, то их оценивают по-разному. Так, известный российский экономист Игорь Юргенс приводит мнение некоторых экспертов о том, что Россия потеряет шесть процентов ВВП, но если после майских праздников начнется восстановление отдельных производств, то три процента.
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, экономическая модель ресурсной экономики с падением цен на нефть приведет к тому, что страна сильно потеряет в доходах. И это не может не сказаться на уровне жизни населения. Поэтому надо поддержать малый и средний бизнес.
- Нынешний кризис рискует быть более острым, чем тот, который страна пережила в 2009 году, - привел мнение экспертов Игорь Юргенс. - Это кризис не циклический и не кризис перепроизводства, а скорее наоборот: успешные производства для сохранения жизни своего персонала прекращают производить. Это впервые происходит в истории.
По прогнозу, озвученному генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, на восстановление российской экономики после пандемии коронавируса потребуется от трех до пяти лет.
По словам Игоря Юргенса, цифровизация в некоторых отраслях шагнула за один месяц быстрее, чем за три последних года. Сопредседатель "Деловой России" Алексей Репик увидел в этом и новую проблему - развитие технологий не будет успевать за обеспечением цифровой безопасности. И ее придется решать достаточно быстро. Общее мнение всех участников конференции: какими будут экономика и общество после окончания пандемии коронавируса, во многом зависит от того, какие шаги предпримут национальные правительства сейчас.